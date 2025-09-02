Las escuelas del departamento Monteros se preparan para la final del concurso Enséñame Tucumán

La Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación de Tucumán confirmó los lineamientos y contenidos ampliados para la etapa final del concurso “Enseñame Tucumán”, que se desarrollará durante septiembre con transmisión en vivo por La Gaceta Play. Tres instituciones del departamento Monteros —la Escuela Secundaria de Yonopongo, la Escuela Normal Julio Argentino Roca y la Escuela Técnica de Monteros— representarán al sur tucumano en esta instancia decisiva.

Las parejas de estudiantes finalistas deberán demostrar sus conocimientos no solo sobre los contenidos abordados en las etapas previas, sino también sobre una serie de nuevos ejes temáticos que refuerzan el carácter formativo del certamen. Entre los temas incorporados se encuentran: división política, relieve, clima y demografía de Tucumán; características generales de la provincia; circuitos turísticos; pueblos originarios y patrimonio cultural; historia de San Miguel de Tucumán; la Batalla de Tucumán y la Declaración de la Independencia; economía y producción; fiestas y tradiciones; figuras destacadas de la cultura tucumana; y procesos históricos recientes como el cierre de ingenios, los Tucumanazos y las dictaduras.

La Dirección de Educación Secundaria puso a disposición de docentes y estudiantes una carpeta digital con bibliografía oficial, líneas de tiempo y recursos audiovisuales, además de los libros de consulta disponibles en el portal www.educaciontuc.gov.ar.

Cronograma de participación de las escuelas monterizas

La participación de las escuelas monterizas en esta instancia reafirma el compromiso territorial con la educación pública, el trabajo colaborativo y el protagonismo juvenil en propuestas que integran saberes, identidad y ciudadanía.

El certamen contará con cuatro programas en vivo grabados en los estudios del Diario La Gaceta. Las fechas establecidas para cada categoría, en las que contarán con la participación de estudiantes locales son:

✅ Categoría I (4.º año) el viernes 5 de septiembre: Escuela Secundaria de Yonopongo.

✅ Categoría II (5.º año) el viernes 12: Escuela Normal Superior Julio A. Rica

✅ Categoría III (6.º año) el viernes 19: Escuela Técnica N1 de Monteros

🗓️ La final de oro se celebrará el viernes 26 de septiembre, de 17:00 a 20:00 horas.