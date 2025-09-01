Santiago Agüero brilla en España: podios, liderazgo en la Copa y nivel internacional

Su desempeño frente a la promesa española Benjamín Noval, recientemente fichado por el equipo Ineos, lo posiciona en la élite juvenil del ciclismo europeo.

Santiago “Santi” Agüero atraviesa un presente brillante en Europa. En el Challenge Junior de Galicia, el joven de Monteros finalizó tercero en la etapa del sábado, lo que le permitió subir al segundo lugar en la clasificación general y quedarse con el primer puesto en la Copa Galicia por puntos.

La jornada tuvo como protagonista al español Benjamín Noval, múltiple campeón nacional en ruta, contrarreloj y mountain bike, recientemente confirmado como nuevo corredor del equipo Ineos para la próxima temporada. Agüero no solo resistió el ataque del ibérico en los exigentes puertos de montaña, sino que además le disputó el sprint final, mostrando estar a la altura de un ciclista ya proyectado al profesionalismo.

Con estos resultados, el monterizo ratifica su gran nivel internacional, consolidándose como una de las promesas del ciclismo argentino. “Lo bueno es que Santi pudo aguantar un puerto durísimo sin que lo largaran, y terminó embalando de igual a igual contra un chico que ya es profesional”, destacaron desde su equipo.

El futuro inmediato de Agüero tiene un desafío mayúsculo: el Mundial de Ciclismo en Sudáfrica, donde representará a la Argentina. Su familia y allegados impulsan una campaña de apoyo para cubrir los gastos del viaje, con el objetivo de que el talento monterizo pueda continuar su proyección internacional.