lunes 25 de agosto de 2025
Monterizos
25 Ago 2025

Ñuñorco venció a Eudoro Avellaneda y es líder en la segunda fase de la Primera B

Con gol de Mario Ale, el “Tigre” de Monteros derrotó 1-0 a Eudoro Avellaneda y quedó puntero de su grupo en la Liga Tucumana de Fútbol.

El equipo de Floreal García se impuso en el Jorge Abel Marteu y suma puntaje ideal en la segunda fase de la Primera B. Ñuñorco lidera la zona con seis unidades.

Ñuñorco volvió a dar un paso firme en su objetivo de avanzar en la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol. En el estadio Jorge Abel Marteu, el equipo conducido por Floreal García venció 1-0 a Eudoro Avellaneda en un partido disputado y con emociones en el primer tiempo.

El gol que definió el encuentro llegó a través de Mario Ale, quien aprovechó su oportunidad y marcó el tanto que desató la alegría de la hinchas

Con este triunfo, Ñuñorco suma seis puntos en dos presentaciones y se ubica como único líder de su zona en la segunda fase del certamen. El equipo de Monteros ilusiona a los hinchas, que sueña con el ascenso.

