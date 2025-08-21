Nación liberó la circulación de bitrenes, pero Tucumán mantiene una restricción ¿Cuál es?

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la puesta en marcha de la Resolución 1196/2025 que habilita la libre circulación de bitrenes en prácticamente toda la red vial nacional.

Se trata de un cambio normativo que, según explicó, apunta a reducir los costos logísticos de la producción y mejorar la competitividad del transporte de cargas.

Córdoba fue una de las primeras provincias en establecer un régimen legal para la circulación de estos grandes equipos de transporte terrestre en una iniciativa que comenzo en 2012. Pero recién en 2018, hubo una ley nacional.

“Liberamos la circulación de bitrenes en todo el país, bajando los costos de la logística para la producción”, expresó Sturzenegger al dar a conocer la medida. La resolución, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, elimina la restricción que hasta ahora permitía la circulación de los camiones de mayor porte únicamente en corredores viales muy acotados y fragmentados, que cubrían apenas un tercio del total de las rutas nacionales.

El ministro recordó que hasta ahora un bitren de más de 25,5 metros que partiera desde Buenos Aires no podía llegar a 13 de las 23 provincias argentinas, ni siquiera realizando desvíos.

Además, cada vehículo debía tramitar un permiso individual de circulación que demoraba meses en otorgarse. “Se pedía un permiso para recordarle a un camionero con un camión de 5 metros de altura que no pasara por debajo de un puente de 4 metros. No tenía lógica”, cuestionó Sturzenegger.

La nueva normativa cambia de raíz esa concepción. Desde ahora, los bitrenes podrán transitar libremente por el 100% de la red vial, sin distinción por tamaño. La única excepción serán 55 curvas muy pronunciadas en rutas montañosas de Salta, Jujuy y Tucumán, más una en Chubut, donde se requerirá autorización puntual.

En los casos de puentes con capacidad limitada, el requisito será simplemente no superar el peso máximo habilitado, tal como sucede actualmente con cualquier camión.

“Estamos cambiando las reglas del juego del transporte en Argentina. Más carga por viaje significa menos viajes y menos combustible por tonelada: transportar más con menos ahora es posible. Menores costos, más productividad y libertad para crecer”, afirmó el funcionario. También destacó que la medida responde al pedido del presidente Javier Milei de avanzar hacia “más libertad para producir”.

Sturzenegger resaltó el trabajo conjunto entre áreas del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad. Mencionó especialmente el rol del secretario de Transporte, Luis Pierrini, y de los equipos técnicos que participaron en la redacción de la norma. “Fue un trabajo de articulación que permitió dar forma a un cambio largamente postergado”, sostuvo.