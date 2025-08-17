Ñuñorco debutó con goleada ante La Colonia en la Segunda Fase de la Liga Tucumana

El inicio de la Segunda Fase de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol no pudo ser mejor para Ñuñorco. El conjunto monterizo, dirigido por Floreal García, viajó hasta Trancas y se trajo una sólida victoria por 3-0 ante Club La Colonia, que lo posiciona con confianza en esta nueva etapa del campeonato.

La Banda Roja mostró contundencia desde el arranque y encontró en Joaquín Quiñones la apertura del marcador. Luego, el delantero Sebastián “Toro” Luna amplió diferencias, demostrando el poder ofensivo del equipo. Finalmente, Mario Ale selló el triunfo con el tercer gol que desató la alegría de los hinchas presentes.

Con este resultado, Ñuñorco suma sus primeros tres puntos en la zona que comparte con Eudoro Avellaneda, Ingenio Viejo, El Corte FC, La Colonia y Unión San Francisco. El formato de esta fase establece partidos de ida y vuelta entre todos los equipos, y el Tigre Tucumano buscará seguir sumando para alcanzar el objetivo máximo: volver a la Primera A.

El próximo compromiso será clave para confirmar este arranque auspicioso y seguir marcando terreno en la pelea por el ascenso.

