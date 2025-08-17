domingo 17 de agosto de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1310Blue: $1320Bolsa: $1310.8CCL: $1301.5Mayorista: $1300Cripto: $1331.85Tarjeta: $1703
17 Ago 2025

Ñuñorco debutó con goleada ante La Colonia en la Segunda Fase de la Liga Tucumana

El Tigre Tucumano se impuso 3-0 en Trancas con goles de Joaquín Quiñones, Sebastián “Toro” Luna y Mario Ale. El equipo de Floreal García arrancó con firmeza la lucha por el ascenso.

Foto Gentileza Fermín Miguel Castillo. Prensa Ñuñorco.

[Foto Gentileza Fermín Miguel Castillo. Prensa Ñuñorco. ]

El inicio de la Segunda Fase de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol no pudo ser mejor para Ñuñorco. El conjunto monterizo, dirigido por Floreal García, viajó hasta Trancas y se trajo una sólida victoria por 3-0 ante Club La Colonia, que lo posiciona con confianza en esta nueva etapa del campeonato.

La Banda Roja mostró contundencia desde el arranque y encontró en Joaquín Quiñones la apertura del marcador. Luego, el delantero Sebastián “Toro” Luna amplió diferencias, demostrando el poder ofensivo del equipo. Finalmente, Mario Ale selló el triunfo con el tercer gol que desató la alegría de los hinchas presentes.

Con este resultado, Ñuñorco suma sus primeros tres puntos en la zona que comparte con Eudoro Avellaneda, Ingenio Viejo, El Corte FC, La Colonia y Unión San Francisco. El formato de esta fase establece partidos de ida y vuelta entre todos los equipos, y el Tigre Tucumano buscará seguir sumando para alcanzar el objetivo máximo: volver a la Primera A.

El próximo compromiso será clave para confirmar este arranque auspicioso y seguir marcando terreno en la pelea por el ascenso.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Semana con cambios de temperatura y posibles tormentas en Tucumán

Ñuñorco debutó con goleada ante La Colonia en la Segunda Fase de la Liga Tucumana

La empanada tucumana fue elegida entre los 10 mejores pasteles salados del mundo

Multitudinaria celebración del Día del Niño en Monteros: música, sorteos y shows para toda la familia

Ñuñorco debuta ante La Colonia en la Segunda Fase de la Liga Tucumana de Fútbol

🔥 tendencia

Una joven de Acheral denuncia acoso sexual sistemático y amenazas de muerte de un desconocido