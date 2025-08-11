Rescatan y asisten a dos menores en el dique El Cadillal

Tensión y momentos de nerviosismo se vivieron durante la tarde de ayer en el dique El Cadillal, cuando dos jovenes se dieron vuelta en una canoa.

Efectivos de la División Lacustre llevaron adelante un operativo, este domingo por la tarde, en la zona del Club Náutico Yatch Club. Un equipo realizaba tareas preventivas y de inspección en el espejo de agua cuando advirtieron la presencia de los jóvenes flotando junto a la canoa, pidiendo auxilio sin poder subir a la misma con el agravante de sentir calambres y frio debido a la temperatura del agua.

Inmediatamente rescataron a los menores que fueron trasladados a tierra firme sin lesiones y en buen estado de salud.