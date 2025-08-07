jueves 7 de agosto de 2025
Inició la entrega de abonos estudiantiles

Monteros refuerza la entrega de abonos estudiantiles gratuitos: articulación territorial con las empresas de transporte.

Terminal de Ómnibus de Monteros.

La Municipalidad de Monteros y las comunas del sur tucumano avanzan en la distribución de los abonos estudiantiles gratuitos emitidos por empresas de transporte. A partir de este jueves 7 de agosto, se inicia una nueva entrega en el marco del Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior 2025 correspondiente al mes de agosto.

Empresas como TESA, Exprebus, Santa Lucía, Monteros Bus, entre otras, ya imprimieron los abonos correspondientes al mes de agosto, que están siendo retirados y distribuidos por las municipalidades y comunas.

Esta articulación territorial permite que miles de estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario accedan al transporte público sin costo, garantizando igualdad de oportunidades educativas en contextos rurales y urbanos.

📍 Información actualizada sobre la entrega en Monteros

La Municipalidad de Monteros, a través de la Dirección de Juventudes, informó que:

  • 🗓️ Fecha de entrega: A partir del jueves 7 de agosto
  • 🕘 Horario: De 8:00 a 13:00 h
  • 📍 Lugar: CIC de Máxima – Ayacucho 898

Los estudiantes beneficiarios pueden acercarse para recibir sus abonos, consultar requisitos y obtener orientación sobre el uso del Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior 2025.

