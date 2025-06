En el día de su cumpleaños, Ñuñorco rescató un empate de local ante Los Independientes

Ñuñorco no pudo celebrar al cien por cien su cumpleaños. Quién empañó un poco los festejos fueron Los Independientes, quienes estuvieron dos veces abajo en el marcador y lo igualaron.

Como siempre, el "Torito" Sebastián Luna se hizo presente en el gol y dio la ventaja inicial a Ñuñorco, pero luego Barrionuevo empató para el equipo de Tafí Viejo. Más tarde, Mario Ale puso el 2-1 parcial, pero a minutos del cierre del PT, Lautaro Acuña marcó el segundo para su equipo y decretó el empate. Todas estas acciones fueron en un primer tiempo bastante movido.

En el segundo tiempo, Ñuñorco fue contra el arco visitante pero no pudo doblegar a la defensa del equipo taficeño. Con este resultado, Ñuñorco suma 17 puntos y continúa en el lote de arriba.

Las voces del partido:

Al termino del encuentro, MONTERIZOS dialogó con los periodistas que siguen semana a semana a Ñuñorco y este fue el análisis de ellos.

Oscar "Osky" Barrionuevo - Top Deportes: Ñuñorco llegó a su tercer partido consecutivo sin victoria, hoy igualó 2 a 2, y continúa sin encontrar regularidad en su juego. Hoy ante un débil rival no encontró modo para salir airoso. Con gol tempranero de Seba. Luna arrancó ganando, pero por propio descuido e improlijidad defensiva lo empatan. El medio campo local volvió a mostrar fragilidad, al igual que sus laterales defensivos. En las pocas llegadas que tuvo al arco contrario encontró otra vez ir en ventaja por intermedio de Mario Ale, pero antes del cierre del primer tiempo otra vez empate. En el complemento no genero jugadas de riesgo y los cambios no resultaron. Por ahora los números en las posiciones le brindan comodidad, pero su fútbol debe mejorar si no quiere sorpresas. Está a tiempo.

Oscar Aparicio - FM Ibatín: Partido intenso para Ñuñorco con poca efectividad más allá de los dos goles convertidos y las jugadas generadas. Poca colaboración en defensa de los volantes, porque los defensores del equipo rival llegaban hasta la última línea de Ñuñorco y no tenían marca por eso convierten los goles del empate. Ñuñorco mereció más, le anularon un gol perfectamente habilitado.

Carlos "Charly" Juárez - El Deportivo Monteros: Ñuñorco terminó empatando 2 a 2 el partido frente a Los Independientes de Tafi Viejo. En líneas generales fue un partido mal jugado, un partido por momentos muy aburrido. Si bien es cierto, Ñuñorco siempre estuvo con el resultado a su favor, no lo pudo sostener. Volvió a caer en esa decadencia de no tener volumen de juego, de no tener sociedades dentro del campo de juego para poder tratar de vulnerar a su rival. En líneas generales también hablar de la buena performance que viene mostrando este chico Emir Zuda que siempre que se lo busca es la pieza desequilibrante. Y ni qué hablar de los dos goleadores que tiene el "Tigre Tucumano", Sebastián Luna y Mario Ale en ese orden fueron los goles del local en la tarde de hoy. Otro detalle a tener en cuenta es que el local abrió temprano el marcador antes de los 10 minutos ya lo ganaba 1 a 0 se lo empataron volvió al frente en el marcador e insistimos nunca pudo sostener el resultado. El visitante llegó dos veces y fueron dos goles. También hay que decir que Ñuñorco cometió los mismos errores desde el banco de suplente, la tardanza en los cambios y los cambios que se hacen en el equipo, que no modifican en nada el funcionamiento de del equipo de Belgrano al 700. En esta segunda ronda, el equipo va a tener, sinceramente, con esta postura, esta tesitura que mantiene el técnico Eduardo Jalife, si no mejora en la idea, en los 11 que están en el campo de juego y no apura a la hora de meter mano en los cambios, Ñuñorco la puede pasar mal. Si bien es cierto, tiene un colchón importante de puntos, lo que le permite a este equipo estar holgado y se mantiene en este pelotón de los 4. 2 a 2, el resultado para el visitante es prácticamente llevarse más que un punto porque venían de perder con el último de esta zona B, Central Córdoba, que dicho sea de paso, juega mañana con Mercedes. Para Ñuñorco, este empate es un sabor prácticamente a nada.