Cristofer Brito nos advirtió: el frío polar ya se siente en todo Tucumán

El anunciado frío llegó antes del mediodía con descenso de temperatura, cielo cubierto y lluvias. Para la zona de pie de cerro y todo el sector de los valles no se descarta nieve. Quienes salieron temprano en la mañana y cargaron un buen abrigo, no sufrirán tanto las bajas temperaturas, como a aquellos que, por olvido y por despistados, no salieron a la calle con prendas extras.

El Servicio Meteorológico advierte sobre vientos fuertes y Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla:

Las zonas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.En el resto de la región, se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

El mal tiempo durará todo el día. Sin embargo, no hay modificaciones para los próximos días y se esperan jornadas con solo.