Cinco estrellas para el servicio gratuito de Guardería de Motos en Monteros

Si hay algo por lo cual las ciudades del sur de Tucumán se caracterizan es por la cantidad de motos que circulan. Es uno de los medios de transporte más utilizados por los monterizos. A diarios ciento de vecinos se trasladan para el trabajo, llevar a familiares a las escuelas, hacer compras y desde las comunas año a año aumenta el flujo de motocicletas hacia Monteros.

Así también, el robo de estos rodados fue uno de los delitos más ejecutados. Lo que derivó en reclamos de la población por mayor seguridad y control en las calles para quienes tienen como únicos medio de movilidad, una motocicleta. En esa línea y para dar respuesta a la demanda la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Monteros habilitó en 2023 el servicio gratuito de guardería para motocicletas. Desde entonces dicho espacio simplificó la vida diaria de miles de vecinos de la ciudad y de las comunas.

Se encuentra a completa disposición de motociclistas: cochera gratuita a solo dos cuadras de la plaza principal. El servicio contribuyó además a la reorganización vehicular del microcentro monterizo, los agentes de tránsito mantienen un estricto control en puntos claves como la plaza Bernabé Aráoz, calle Colón, Rivadavia y zonas cercanas.

Si bien, en la semana y entre las 10:00 y las 11:30, el espacio se encuentra prácticamente lleno; el constante movimiento de retiro de motos, sirve para dar lugar a nuevos conductores que requieren guardar sus vehículos de dos ruedas. En el ingreso personal municipal se encuentra esperando para colocar un número a la motocicleta y entrega otro cartón con el mismo número al conductor. En la salida se devuelven ambos.

En diálogo con Monterizos, Gerando Juarez de León Rouges indicó que contar con un espacio así es muy útil "da mucha tranquilidad. Uno que tiene que venir desde lejos, y si se dejaba con candado igual robaban, ya daba miedo dejar. Así que yo me tenía que venir con algún nieto, por ejemplo, para que cuide la moto. Es algo que uno compra con mucho sacrificio, y si la roban, uno queda con la deuda, y a pata. Pero ahora, miré: vengo tranquilo, no molesto a nadie. Hago mis trámites y antes de las 2 ya retiro la moto y me voy".

El servicio de estacionamiento se encuentra al lado del Banco Nación, sobre calle Belgrano:

🕐 Lunes a viernes: 07:00 a 14:00 y de 17:00 - 22:00

🕐 Sábado de 09:00 a 13:00 horas

🎦 Monitoreo con cámaras