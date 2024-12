El juez Gonzalo Ascárate presentó su renuncia tras ser cuestionado duramente por Jaldo

El juez especializado en narcomenudeo Gonzalo Ascárate, del Centro Judicial de Concepción, presentó este lunes su renuncia como magistrado luego de ser cuestionado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien le remarcó haber absuelto a una persona detenida por tenencia de droga y haber ordenado la devolución de los estupefacientes, balanzas, celulares y otros elementos secuestrados.

La renuncia del magistrado fue un trámite exprés. Cerca del mediodía, Ascárate presentó ante el Colegio de Jueces de Concepción su dimisión al cargo de juez especializado en narcomenudeo.

El expediente llegó pasadas las 15 a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, que no planteó ninguna objeción. Antes de las 17, la misiva de la renuncia ingresó a la Casa de Gobierno. Fuentes oficiales informaron que Jaldo firmará mañana a primera hora la dimisión y que no lo hizo esta tarde por cuestiones de agenda.

Ascárate había jurado como juez el 14 de diciembre de 2023.

Los cuestionamientos de Jaldo a Ascárate

"Yo no sé si ese juez merece ser juez", sostuvo Jaldo al referirse a Ascárate y señaló que la medida judicial del magistrado saliente es un "retroceso en la lucha contra el narcotráfico".

"La Policía hace un gran esfuerzo, realiza un trabajo de inteligencia criminal para detener a quienes trafican drogas. Colaboramos con las fuerzas de seguridad, como en el Operativo Lapacho, donde hemos secuestrado hasta 63 kilos de cocaína y cientos de kilos de marihuana. Y, con todo esto, no entendemos cómo un juez no sólo ordena la liberación, sino que también dispone que se le entregue la balanza de precisión, la marihuana y la cocaína. Es como decirle: ’Andá y seguí comercializando’", señaló con indignación.

El mandatario apuntó contra Ascárate al decir que tenía una "desconexión con la realidad social". "Ese juez tiene que salir a la calle, recorrer los barrios y preguntarle a una madre lo que significa tener un hijo que consume drogas. Ahí se va a dar cuenta del daño que causó con esta decisión", comentó.

"No es un buen ejemplo, es todo lo contrario de lo que estamos haciendo como Provincia. Este juez tiene que dar muchas explicaciones, no sólo a la Corte o a los legisladores, sino fundamentalmente a la comunidad", concluyó.