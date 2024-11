Lamentable caso en Burruyacú: alumnos agredieron a una compañera con discapacidad

Dos estudiantes agredieron a una compañera con discapacidad dentro del aula mientras el resto de los compañeros observaban.

Según los agresores, los golpes fueron parte de un "juego", pero la víctima sufrió varios impactos físicos.

La hermana de la joven agredida denunció que este tipo de situaciones no son algo nuevo en la institución y que, a pesar de las denuncias, la escuela no tomó medidas efectivas para solucionar el problema.

"Esto no es de ahora, esto es de siempre. La escuela no hace nada al respecto. No me dan solución, siempre una acta. La directora ni la pedagoga nunca están", expresó la hermana de la víctima, quien reclama una respuesta más contundente por parte de las autoridades educativas.