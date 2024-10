La energía que no paró: las y los animadores del Monteros de la Patria

Formaron parte cientos de artistas en la edición 59 del Monteros de la Patria Fortaleza del Folclore. Pero para completar la magia y mantener la expectativa fueron 6 voces que durante las cuatro noches dieron todo de sí, para que se disfrute la gran fiesta del norte.

Cuatro hombres y dos mujeres estuvieron a cargo de dirigir cada noche los momentos del festival, la apertura, presentaciones, momentos emotivos, agradecimiento a cada artista por su presentación y el cierre, lo último dicho hasta la próxima edición, pasó por ellos: animadores monterizos. Sí, nuestros. Vivieron y crecieron en suelo monterizo, conocen la idiosincrasia de su gente, cada rincón de éstas tierras y el amor que la comunidad tiene por su festival. Ellos son: Daniel Rossi, Oscar Aparicio, Leonel Fernández, Ana Pedraza, Ángel Cabrera y Marianina Alegret.

Potencia, serenidad, fiesta y emoción, estos profesionales pusieron sus voces para conectar a artistas y su público y MONTERIZOS dialogó con ellos para conocer cómo es vivir desde ese lugar el festival:

Daniel Rossi

“Había mucha expectativa con esta nueva edición”, inicia diciendo, Daniel Rossi. “Vivimos noches intensas arriba del escenario, de mucho peso laboral, y el valor de trabajar con grandes profesionales monterizos nos permitió afrontar la responsabilidad de una gran manera”.

Rossi, que se mueve por los medios locales desde hace años, concluye: “Llegar a la última noche y ser parte de una gran fiesta me llenó de felicidad, coronando un esfuerzo colectivo que quedará en el recuerdo de todos".

Por último, el conductor agradeció a quienes depositaron su confianza para estar arriba del Antonio Acosta. "Al actual legislador, Francisco "Pancho" Serra, porqué me convocó el año pasado para la edición 58, y este año al intendente "Panchito", por confiar nuevamente en mi persona".

Oscar Aparicio

Por su parte, una figura que volvió al escenario mayor local fue Oscar Aparicio, con una larga trayectoria en festivales reveló: Siempre el Monteros de la Patria es apasionante en toda su expresión. Fueron cuatro noches acompañado de un gran equipo de locutores".

"En mi caso, volver a estar arriba del escenario fue muy emocionante, ya que desde allí se aporta con palabras a la conexión entre los artistas y el público, algo que me gusta mucho. Felicidad, sería la palabra correcta para resumir el trabajo que se gestó en estas cuatro noches".

Ana Pedraza

Entre las voces que supieron llevar la agenda del festival, minuto a minuto fue la reconocida locutora Anita Pedra, quien desde su profesión cubrió en diferente roles la propuesta cultural monteriza y en un nuevo año le tocó estar en el escenario aportando su voz: "Es un orgullo y un desafío siempre representar a mí Monteros y mostrarla a través de la TV Pública. La verdad que la vivo de una manera muy especial. Si bien yo trabajé en la TV Pública, en el noticiero, trabajé como periodista anfitriona de varios eventos, de varios festivales en Tucumán, por ejemplo en Famaillá, el Atahualpa, o varias veces que vino la TV Pública para Tucumán. Pero estar representando a Monteros y sobre todo a mí festival, es una alegría inmensa. Tener la oportunidad de mostrar a mí país nuestro festival, este que es realmente el más importante del norte argentino, es hermoso".

"En todo esto, para mí, el gran protagonista es el festival, es el señor pueblo de Monteros. Que uno esté, es circunstancial. Pero la oportunidad de contarle a todo el país lo que se vive en nuestra ciudad y hacerlo en vivo, es especial. Porque, no es un dato menor que, la TV pública esté en vivo transmitiendo un festival, no pasa siempre, ocurre con festivales de verano como Cosquín o Jesús María. Pero a los demás festivales se los suele grabar y se los pasa después. Sin embargo, aquí tuvimos una presencia en vivo y eso realmente es muy prestigioso para nuestra fiesta.



Ángel Cabrera

Una voz joven, pero con basta experiencia en el campo de la animación es la de Ángel Cabrera. Cada edición y desde que está como una de las voces oficiales de la festival popular, reconoce la responsabilidad y la satisfacción del sueño cumplido. Ángel, expresó así sus motivos y lo emotivo del rol:

"Yo soy uno de esos chicos, con esa infancia en la cual mis padres me dieron la posibilidad de ir al festival, todas las noches que se hacía. Y desde que comencé a ir, tengo una muy buena memoria del festival, siempre la pasaba lindo".

Pero hubo algo que en este joven no le fue más suficiente como espectador "Fue un momento en el que llevando el cauce de la vida, así como un río, uno se imagina estar ahí. Veía los locutores de aquel momento, y algo se fue convirtiendo en sueño. Se sembró una semilla y creció".

"Yo me siento un afortunado de estar en el Antonio Acosta. Si vos me preguntabas hace 7, 8, 10 años atrás, si yo estaría ahí, como un locutor-animador del Festival Montero de la Patria, no lo creería. Y ya es el cuarto año consecutivo. Por eso agradezco a la vida, a mis viejos por la confianza. Me crucé a mucha gente en el camino que contribuyó a mí formación, porque esto lo sabes vos y lo sabe cualquier persona: los triunfos no son individuales, y cuando uno conquista o triunfa es imposible que lo haya hecho solo. Hay un montón de gente detrás que me han empujado, es decir, amigos, familia, el amor, todo".

Ángel reconoce que, a pensar de los años transcurridos "aún tiemblan las piernas" y recuerda la primera vez que le dijeron "tenés que salir" y "el afluente del nervio es un poco menos ahora, es verdad, pero el respeto es el de siempre y cada vez le tengo más respeto, porque uno no sabe, si va a volver a estar el próximo año, y eso hay que decirlo y ser conciente de esa posibilidad".

"Hay que ser respetuoso de los trabajadores de la voz que tiene Monteros, que para mí son los mejores del país, sin ningún tipo de dudas. En Monteros hay locutores de una alta gama, de cantidad y calidad envidiable, para cualquier punto cardenal de la República Argentina. Y mayor es el respecto a ese trabajo, cuando pienso en aquel que dió el grito inicial en el 65, que fue Julio, 'El Cacique' Di Palma".

"Trabajé para estar ahí, me siento orgulloso de mi trabajo. Pero sé que hay que seguir trabajando para que no parezca que es normal. Alguien confió la posibilidad de que esté conduciendo, y fue el actual legislador, Pancho Serra, y a lo que se suma el compañerismo con el grupo, con el cual se lleva el barco y ahora la confianza también de intendente Francisco "Panchito" Serra, a ellos gracias".

Leonel Fernández

Otra de las voces responsables de dirigir la edición 59 del festival fue Leonel Fernández, quien reflexionó lo siguiente "agradezco la confianza que nos han brindado la organización, el intendente, el Concejo. En estos tiempos difíciles le hace falta a nuestra sociedad alegrías. Fue hermoso ver a la gente feliz. Y mayor la felicidad de ver a mis compañeros y advertir cuánto crecieron y eso hizo más ameno el trabajo".

Leo, destacó también a la otra parte: el público "por su respeto con aplausos, con el entusiasmo, con las ganas y jamás, nunca un silbido. El público estuvo atento y comprensivo si hubo algún tipo de error".

"Cuando cerramos el día jueves, creyendo que no iba a ser una noche fuerte, vimos como la gente se quedó y solo se retiró cuando dijimos "hasta acá" y recién emprendieron el regreso a sus casas y así fueron las cuatro noches. Cómo también fue hermoso ver la gente que estuvo desde el inicio, nosotros hicimos la apertura a las 20:30 cada noche, junto con la Banda Municipal de Música y ya el entusiasmo la recibimos de aquellos que arengaban, escuchaban atentos y prestaban atención y eso es muy valioso".

Nina Alegret

Esta es la segunda vez que Nina Alegret es convocada para aportar su voz al Monteros de la Patria y asumió con compromiso su labor hasta en el más pequeño detalle. " La primera convocatoria me tomó por sorpresa, no imaginé que podían verme en ese lugar, entonces dije: voy a dar todo. Haber estado convocada por segundo año consecutivo me alegró mucho, así que agradezco, no solo al intendente que ha confiado, sino también a la gente de Monteros que me ha devuelto comentarios hermosos".

"Para mí fue muy importante estar de nuevo, porque tengo mucho interés y cariño a nuestra historia cultural y me emociona cuando pienso en el trabajo de hombres y mujeres que hicieron tantas cosas por nuestra ciudad, es decir construyeron símbolos, eventos, y en eso entregaron su propio esfuerzo a la gente de Monteros, como es el caso de este festival; para que la gente lo pase bien y con la oportunidad de conocer artistas nacionales a solo dos o tres cuadras de la propia casa. Entonces, que me digan que tengo que estar en el escenario cumpliendo un rol que ayuda a nuestra tradición, me resulta algo muy emocionante, lo hago con mucho respeto y responsabilidad".

"Es un trabajo que genera mucha adrenalina, y el cansancio se siente después. Llegan a ser 12 o 13 horas que se le dedica. Porque hay que arreglarse, prepararse y preparar el contenido; y sobre eso destacó que con mis compañeros hemos podido dividirnos para que cada uno tenga su participación y eso dice mucho del grupo, porque todos son excelentes profesionales, que ayudaron a que todos lleguemos bien con las voces hasta el cierre del festival".

Un detalle especial en los preparativos de Nina, no solo tiene que ver con la voz, sino también con su presentación, en cada noche su vestimenta fue portadora de símbolos locales y nacionales, así fue que lució la randa, el escudo nacional, el poncho tucumano y hasta un atuendo albiceleste, en homenaje a la bandera argentina. Los preparativos de todo eso le llevó tiempo "Pero al amanecer cuando llega el cansancio, es un cansancio de pura satisfacción por haber cumplido la labor con la gente de Monteros y en especial con los artistas locales que son los que aportan tanto a lo nuestro".

"Tenemos un festival hermoso, y como dijeron en varias oportunidades, el festival le pertenece al pueblo, no le pertenece ni a un locutor, ni a un cantante, ni a una gestión en particular, le pertenecerá siempre al pueblo".

Fueron muchos los animadores, locutores y conductores que pasaron por el escenario mayor del Monteros de la Patria. La figura de Di Palma, que marchó de este mundo en el 2021, dejó un camino de aprendizaje a las generaciones locales que supieron tomar el micrófono y cada uno, con su impronta, aportar a cada edición un toque especial.

En este año, la responsabilidad fue para 6 voces, algunas con basta experiencia y otras formando su camino. Son hombres y mujeres que supieron canalizar la energía de cantantes, músicos y bailarines, y sobre todo del público. Cumplieron una labor que forma parte de la impronta de éste festival, presentar como se merece cada artista, cubrir espacios como ocurre en cada espectáculo en vivo, y haciendo fluir la magia, dando cuenta que el poder radica en la palabra.

Ellos dijeron un ¡hasta pronto! a la espera de lo que será la sexagésima edición del Festival Monteros de la Patria Fortaleza del Folclore.