Condiciones térmicas: ¿Qué te pondrás para la segunda noche del festival?

El Servicio Meteorológico adelanta que la noche del viernes el cielo se mantendrá despejado. Y si bien, durante el día se tuvieron temperaturas templadas a cálidas, en la noche el termómetro marcará por debajo de los 20°C.

La temperatura más baja se tendrá entre las 4 y las 7 AM, cuando la mínima marque 16°C. Y después con el nuevo día ascenderá de a poco.

Como no hubo lluvias, el predio del Gimnasio Municipal, no estará con barro y se podrá transitar mejor. Lo ideal es llevar calzado cómo, como zapatillas, borcegos, botas bajas. Un pantalón, y si o si una buena campera para que no tener que irse en plena fiesta, por sentir frío. Hoy la fiesta chayera se traslada a Monteros, así que no olvidar llevar sombrero.