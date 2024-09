¿Por qué los lapachos demoran su florecimiento? ¿Qué está pasando?

Muchos se preguntan si los lapachos acaso no están tardando en florecer. No es que no haya ninguno en estos momentos, pero para algunos usuarios, no se los ve como en otros años. La apreciación en parte es cierta, pero hay varios ítems a tener en cuenta y que obligan a tratar el tema con pinzas.

¿Por qué es cierto que están “tardando” en florecer respecto de otros años? En años anteriores el invierno duró poco y el calor comenzó rápido, entonces el lapacho floreció más temprano, es lo que explica Juan Carlos Parajón, director de Flora y Fauna de la provincia. “Este año ha sido un invierno más fuerte”, advirtió.

¿Por qué no es tan cierto que el lapacho está “tardando”? Según Parajón, este año es más “normal”. El invierno duró lo que debería durar y el lapacho está floreciendo como se espera en un año normal, sin calores extremos. “Nuestro lapacho original (por el de Tucumán) es el rosado. En el campo el lapacho rosado ha estado floreciendo normalmente. La floración es a finales de agosto, principios de septiembre, pero dependiendo del invierno”, agregó Parajón.

En la ciudad parece ser otro el cantar. “Las zonas urbanas generalmente son más calientes por varios motivos: hay edificaciones, el cemento, el calor de los motores. Hay más calor en la ciudad”, explicó.

Además, la temperatura nocturna también influye en el lapacho, pensando en los escenarios del campo y la ciudad. “Estamos teniendo noches frescas y ahí siempre la flor dura más. Los picos de temperatura hacen que dure poco y se caiga”, finalizó.

En la ciudad de Monteros los lapachos de a poco van marcado la cercanía de la primavera, al igual que en capital, septiembre fue el mes en que comenzaron a destacar sus clásicos amarillos y rosados.

Algunas de las postales que regala la flora monteriza en la ciudad en estos días: