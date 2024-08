Tres detenidos tras robar un celular a una menor monteriza mediante amenaza con arma de fuego

Tras un hecho de robo agravado por el uso de arma de fuego ocurrido días atrás en Monteros contra una menor de edad, efectivos de la comisaría local concretaron una serie de allanamientos y detuvieron a tres jóvenes acusados de asaltar a un menor de edad en plena vía pública, y apoderándose de un teléfono celular y mochila negra.

A raíz de la denuncia realizada por los padres de la víctima, el personal policial efectuó las averiguaciones necesarias analizando los registros de cámaras de seguridad de la zona y el aporte de ocasionales testigos, que permitieron identificar a los autores del hecho.

Los procedimientos y las detenciones fueron ordenados por el Juez, Mario Velázquez, del Colegio de Jueces del Centro Judicial Monteros, y remitidos comunicados a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física.

Por la causa, ya están tras las rejas los acusados, que fueron identificados por la policía como, el "Pitu", el "Chino", y el "Edu".

Durante el operativo participaron el Crio. Ppal. Juan Gunther, Sub. Crio. Mario Acosta Of. ppal. Nelson Cordoba Of. Ppal. Fernando Carrizo, Of. Aux. Yordan Castillo, Oficiales sub. ayts. Fausto Lopez, Franco Jimenez y Melina Gomez, Personal de Infantería Oeste a cargo del Of. ppal. Emanuel Avila y personal de Patrulla Motorizada 911 Monteros a cargo del Of. Principal Hugo Diaz. Los procedimientos fueron supervisados por el Crio. Inspector, Guido Juárez, jefe de Zona III de la Unidad Regional Oeste.