Sergio Medina y Benjamín Perea ganaron en el Rally de Lules

El binomio compuesto por Sergio Medina y Benjamín Perea fue el ganador de la Clase A-1 del Rally de Lules, válido por la primera fecha del campeonato tucumano de rally.

El piloto monterizo no la tuvo fácil. Al promediar la carrea sufrió con la caja de cambio. "Manejaba con una mano y con la otra sostenía la palanca de cambio para que no salte", le dijo a MONTERIZOS el ganador de la clase A-1. "No fue una carrera como esperábamos por los problemas mecánicos, ya que la intención era salir a correr y a disfrutar los tramos". "El auto aguantó y trajimos el primer premio".

Su navegante, Benjamín Perea tuvo su bautismo de fuego a bordo del Fiat Palio y fue importante en el habitáculo derecho.

Por su lado, la pareja Marcos Carrasco - Raúl Sánchez, fue tercera en la N-1 con un Ford Ka. El navegante de Acheral, Pablo Molina, ganó la competencia en esa misma categoría junto a Maximiliano Mateo.

La próxima fecha será el 20 de julio en el Rally de San Pedro.