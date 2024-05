Violencia estudiantil: Jaldo ordenó detener a estudiantes violentos y sancionar a padres y a colegios

En cuanto a los hechos de violencia ocurridos en la vía pública y protagonizados por estudiantes de distintos establecimientos educativos tucumanos en el microcentro, el gobernador, Osvaldo Jaldo, pidió a los padres reforzar el diálogo con sus hijos al tiempo que aseguró que las fuerzas del orden detendrán a quienes participen de grescas y se sancionará a alumnos, padres y establecimientos educativos por los disturbios.

"Creo que los papás, al margen de preocuparse, tienen que empezar a ocuparse de los hijos. La primera educación empieza en casa. Por lo menos esto lo hemos vivido nosotros. Quienes peinamos algunas canas sabemos que nuestros padres, evidentemente, los que nos cuidaban, nos exigían y nos enseñaban. Cuando teníamos problemas en las instituciones educativas, no hay duda que nos llamaban la atención no sólo los docentes, sino cuando volvíamos a casa nuestros padres también, de alguna manera, tomaban medidas y no dejaban pasar”.

“Los establecimientos educativos también tienen que hablar con los chicos y de alguna manera tener un mayor acercamiento con cada uno de ellos porque realmente hay muchos chicos que no sólo van a estudiar a los colegios. Tienen problemas y dificultades en sus hogares. Van un poco rebeldes o predispuestos a buscar algún tipo de conflicto”, analizó.

Declaró también: “Preferimos ver un padre ocupado de los chicos y no un padre llorando luego porque pasen cosas que nosotros no queremos y que ya pasaron en Tucumán. No queremos ver padres llorando. Por eso le decimos al papá que se empiecen a preocupar más por sus hijos cuando vayan al colegio, pero fundamentalmente qué hacen en la vía pública. Y ya cuando empezamos a hablar de la vía pública, es responsabilidad también del Gobierno”.

En esa línea, dijo: “Nosotros hemos dado órdenes a la Policía de Tucumán que actúe. Que haga medidas de seguridad preventiva para evitar desmanes en la calle. Aquellos que hacen disturbios en la vía pública, la Policía tiene instrucciones directas del gobernador de detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia. Y la justicia sabrá que tiene qué hacer. Los vamos a detener y los vamos a llevar a un determinado lugar hasta tanto la justicia pueda expedirse. Y esos lugares van a ser comisarías, alcaldías y a algunos también les vamos a habilitar pabellones en Villa Urquiza”.

“Nosotros no queremos perder ningún chico, ningún estudiante y no queremos lamentarnos la pérdida de ninguno de ellos como ya pasó en Tucumán. Son menores, por ahí hay ciertas leyes que no hay duda que hay que respetarlas, pero nosotros queremos prevenir. Queremos que esto se termine. También vamos a citar los padres para que se hagan cargo de sus hijos. Los padres que sean empleados públicos van a tener una sanción en la administración pública provincial, municipal y comunal. Acá vamos a responsabilizar todos”, expresó.

"Hoy sale un decreto y un instrumento porque vamos a responsabilizar a los padres y a las instituciones educativas. También vamos a analizar los aportes económicos que hace el Gobierno para que funcionen” y expresó: “entendemos que las instituciones también tienen que educar y cuidar a los chicos. Y también va a salir una resolución donde aquellos chicos que a partir de hoy realicen este tipo de conductas en la vía pública, automáticamente van a ser desafectados de la institución. Es decir, se le va a dar de baja de la institución a la cual pertenecen. Se les va a dar de baja y durante este año no se lo va a admitir en ningún colegio. Estamos tratando de salvar vidas porque acá ya no se trata de pelea, se trata de salvar vidas. Vamos a actuar con toda dureza y contundencia”.

Sobre las grescas que ocurrieron hasta ahora, Jaldo explicó: “las peleas ya están registradas en la Policía y ya hay un detenido. A ese detenido se le encontró un destornillador en la ropa.. Tenemos muchos rostros identificados que lo estamos buscando. Esto de escudarse que son menores se terminó. La Policía de Tucumán los está buscando, los va a localizar y los vamos a meter presos. Y los papás lo van a tener que ir a sacar de la cárcel. Se terminó la flexibilidad. No queremos que esto vaya a ser un desastre”.

“Va haber un decreto del Gobernador, bien fundamentado, que tiene que ver con delitos en la vía pública y para evitar que tengamos que lamentar una víctima. Porque los videos que han circulado y que muchos de ustedes los tienen y los hicieron circular, saben de la gravedad que estamos hablando. Hemos estado a un paso de lamentar víctimas. Entonces, este gobernador, como autoridad máxima de la provincia, va a implementar un decreto que va a autorizar a la Policía de Tucumán a detenerlos. Si después tenemos que discutir en la justicia, vamos a discutir, pero con todos los chicos vivos y estudiando”, comentó.

“Creo que es un tema que la Legislatura tendría que también que intervenir. Escuché a algunos legisladores que están hablando de bajar la imputabilidad. Yo creo que también a nivel nacional este tema se está analizando. Estoy muy preocupado por lo que está pasando hoy, por lo que pasó ayer, por lo que pasó antes de ayer y no quiero que siga sucediendo. Hay que bajar la edad de imputabilidad”, sostuvo.