El Gobierno y los gremios retomaron las negociaciones salariales

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, junto a su par de Economía, Daniel Abad, recibieron esta mañana en Casa de Gobierno a los representantes de trabajadores de diferentes áreas a fin de retomar las negociaciones salariales, como se había pautado en el último acuerdo firmado en marzo.

En la previa a los encuentros, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al tema: “Con la crisis que se está viviendo, nosotros siempre cumpliendo la palabra empeñada. Habíamos dicho que en el mes de abril empezábamos las paritarias con todos los gremios y hoy hay un cronograma donde los diferentes gremios se van a sentar a conversar con nuestros ministros de Economía y Producción (Daniel Abad) y Gobierno y Justicia (Regino Amado) y con el ministro del área que corresponda".

"Siempre predispuestos a escuchar, a buscar un diálogo y un consenso. Siempre predispuesto a dar lo que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. Uno cuando asume un compromiso de incrementos salariales, hasta el día 8 de cada mes los salarios hay que pagarlos, porque si no entramos en un incumplimiento que no queremos hacer”, dijo Jaldo en conferencia de prensa.

La primera reunión fue con el Frente Gremial Docente. Tras el encuentro, del que también participó el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel Garci, la Secretaria Adjunta de Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Nora Yenad, contó que las autoridades "escucharon las ofertas".

"Ellos todavía no han propuesto nada. Pero hoy se ha dialogado y se han dado a conocer las pretensiones de ambas partes", contó y dijo que esperan la próxima reunión.

Por su parte, el secretario de negociaciones de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Francisco Osorio, celebró la convocatorio y explicó que llevaron el pedido de Lucinda Espeche, secretaria General de UPCN. "La primera etapa es para pedir lo que nos debían, que no tiene que ver con lo económico, sino con las titularizaciones y los pases a planta transitoria de los compañeros de comunas rurales y de la centralizada", contó.

Por otro lado, Osorio informó que también solicitaron que se amplíe la vacunación contra el dengue a sectores que no estaban incluidos. "El personal auxiliar de las escuelas o trabajadores de los distintos hogares de Desarrollo Social que atienden tanto ancianos como niños", mencionó.

En referencia a los planteos económicos realizados, el secretario dijo que no se habló de porcentajes. "Los trabajadores la estamos pasando mal. Con un sueldo de $400 mil, hoy estamos bajo de la línea de pobreza. Ese es el planteo que le hicimos al Ejecutivo", afirmó.

Y contó que entienden que el Gobierno analizando los números. "Están viendo que salga una ley nacional y, a partir de ahí, también ver los recursos que va a tener. Esperamos que esta situación nacional se resuelva y en la próxima reunión tengamos ya los números", sostuvo.

Finalmente, Jorge Flores, secretario General de Asociación Trabajadores del Estado Tucumán contó que dialogaron sobre "los puntos que quedaron pendientes". Y mencionó: "queremos que se cumpla a titularización de nuestros compañeros de contratado a transitorios y transitorios a permanentes; la elevación de un proyecto de ley de Legislatura para que todos los c