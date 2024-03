Por la ola de calor, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases hasta el lunes

La ministra de Educación, Susana Montaldo, confirmó hace minutos que se suspenden las clases de hoy jueves 14 de marzo y mañana viernes 15 de marzo en los establecimientos públicos y privados de toda la provincia.

La decisión fue tomada debido a las altas temperaturas y a los problemas registrados por los diversos cortes de electricidad registrados en diferentes puntos de la provincia.

"Tomando en consideración esta ola de calor que azota a todo el país, varias provincias están planteando este tema y, por otro lado, no depende de nosotros el suministro de energía eléctrica, lo cual nos trae dos problemas, no tan solo que no funcionan los ventiladores, porque no hay luz en los lugares, sino que, a su vez, no funcionan las bombas que permiten que llegue el agua a las escuelas", dijo Montaldo al respecto.

En ese sentido, remarcó: "Tenemos problemas de agua, de electricidad, que no está en nuestras manos solucionarlo. Entonces, hemos decidido suspender las clases pensando, en primer lugar, en nuestros niños y jóvenes. Tenemos una responsabilidad de cuidado de su salud".

De esta forma, definió que "esta tarde y mañana no va a haber clases, vamos a retomar el día lunes. Esto es extensivo para todos los niveles educativos, ya sean de gestión estatal o privada".

Por otra parte, señaló: "ya cuando retomemos la otra semana, veremos de qué modo vamos a ir recuperando este tiempo que se ha perdido, porque realmente nuestros niños lo necesitan y nosotros tenemos un compromiso de mejorar la calidad educativa en la provincia".

A su vez declaró: "los docentes tienen creatividad. Ya veremos cómo recuperamos. A partir de ahora, del turno tarde y mañana viernes, se suspenden las clases por los motivos explicados".

También aseveró: "Retomamos las clases el lunes y ahí ya veremos cómo recuperamos este tiempo perdido para que nuestros chicos mantengamos ese objetivo fundamental de una buena educación de calidad para todos los tucumanos".