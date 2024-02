Montaldo ratificó que el inicio de las clases será el 1 de marzo

La minista de Educación, Susana Montaldo, brindó una entrevista en LG Play y abordó diversos temas a semanas del inicio de un nuevo ciclo lectivo.

La funcionaria provincial destacó que más de 1000 establecimientos están siendo acondicionados para recibir a cientos de alumnos en sus aulas, mientras que ratificó que el comienzo de clases en Tucumán será el 1 de marzo.

Además la ministra fue consultada sobre el reordenamiento interno en medio del ajuste general que lleva adelante el gobierno provincial para optimizar el gasto durante este año. Al respecto Montaldo confirmó que había una “excesiva cantidad de personal adscripto”, situación que comenzó a ser modificada en este ciclo lectivo. “El gobernador, Osvaldo Jaldo, tomó la decisión de que el personal adscripto vuelva a las escuelas. Exige un ordenamiento del Estado, que haya la cantidad de personal administrativo que se necesite y que los docentes cumplan la función docente”, explicó la funcionaria.

Sobre esto último, explicó: “Había docentes que, en vez de estar en el aula, estaban cumpliendo funciones en la Legislatura, en el municipio, en el Ministerio; en lugares donde no deben estar. Entonces se nombra a un reemplazante, a veces dos, y de nuevo eso genera un desorden en el Estado”, indicó.

Es por eso que de los aproximadamente 3.000 adscriptos, 1.600 ya fueron reordenados en las instituciones escolares, para luego completar el sistema nuevamente. Además hay otros factores que se analizan en el estudio, como los profesionales que están a punto de recibir su jubilación, qué período les corresponde y la cantidad de alumnos que tiene una escuela para determinar si amerita la creación de un nuevo establecimiento.

“La oferta educativa también tiene que estar acorde con las necesidades de la sociedad. Casualmente, lo que queremos es que además de hacer una carrera superior, la gente pueda insertarse en el campo laboral”, aseveró la ministra.

Asimismo, la titular de la oficina educativa se refirió al reordenamiento que se llevó adelante a partir de la disminución de oficinas del Estado. “Hemos tratado de ordenar, dentro de esta política de achique del Estado, porque teníamos un par de secretarías que han desaparecido, la Secretaría de Gestión, la de Bienestar Estudiantil”, mencionó.

Ajuste presupuestario y gestiones en Nación

En línea con esto, consideró: “En este momento del país, creo que tenemos que ser muy responsables y ver que el Estado no crezca más de lo que podemos sostener. La gente tiene mucha necesidad y así como en la casa decimos ‘a esto no lo podemos seguir pagando’, el Estado también se tiene que ajustar. Eso es lo que el gobernador hizo desde su asunción”.

La semana pasada, Montaldo viajó a Buenos Aires para encontrarse con el resto de ministros de Educación de las provincias en el Consejo Federal. Allí se redactó un escrito en el que se solicitó al Gobierno nacional que prolongue el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador y otros subsidios que el presidente Javier Milei decidió suspender.

“El fondo para el financiamiento educativo, que es una ley del 2006, destina el 6% (del presupuesto) y estamos discutiendo -con un nuevo proyecto de ley- que sea el 8%. De ese fondo, se reparte un 60% para las provincias y un 40% para la Nación”, introdujo Montaldo.

Debate por el incentivo

Seguido a esto, planteó: “Yo me pregunto: si la Nación no tiene escuelas ¿por qué se queda con el 40%? Es algo parecido a lo del transporte. Entonces yo planteé que no saquemos el incentivo docente, que lo discutamos todo el año y ordenemos como tiene que ser el presupuesto”.

Sobre la postura del Gobierno nacional, Montaldo aseguró que “hay cosas que son razonables” pero que no pueden efectuarse de la noche a la mañana. “Me parece bien que si las escuelas son de la provincia, la provincia se tenga que hacer cargo en su totalidad, ahora, también tiene que llegar, entonces, la totalidad del Fondo para el Financiamiento Educativo”, manifestó.

En tanto, con respecto a las paritarias docentes, resaltó que junto al gobernador y al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, se está analizando “cuál es la mejor propuesta que se puede hacer”. “Esto tiene mucho dinamismo; cuáles son los ingresos que tiene la provincia, cómo estamos… Ya se está profundizando en esto para poder llegar la próxima semana a las discusiones paritarias”, puntualizó Montaldo./ La Gaceta