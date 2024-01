Ciudadanía: colaboración entre el Gobierno de Tucumán y el Viceconsulado de España

El ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán, Regino Amado, recibió esta mañana en Casa de Gobierno al vicecónsul de España, Juan Rivera López, para dialogar acerca de la Ley de Memoria Democrática por la cual descendientes de españoles pueden realizar trámites de inscripción de ciudadanía a través del Consulado General de España, ubicado en la provincia de Córdoba, Argentina.

De la reunión participaron el secretario de Acción Política de la Provincia, Daniel García; y Javier Zelarayán, presidente de la Sociedad Española.

Las autoridades dialogaron sobre la proximidad del fin de la normativa española, popularmente conocida como “Ley de Nietos”, abriendo la posibilidad de hacer en conjunto con el Gobierno de Tucumán una charla informativa en marzo –con día y lugar a definir- para despejar dudas de una nueva interpretación en la que se puede abrir la posibilidad para que los bisnietos de españoles también puedan de obtener la ciudadanía española.

“No solamente los nietos pueden optar, sino que en determinados casos, bajo determinadas circunstancias que hace la interpretación de la norma, también podríamos llevar a bisnietos directamente”, dijo el Vicecónsul.

Rivera López explicó que jurisdiccionalmente los descendientes de españoles radicados en provincias del NOA realizaron sus trámites de acuerdo a la demarcación consular que es Córdoba: “Allí se realizaron cerca de 12.000 presentaciones hasta el momento. Todavía quedan unos diez meses de vigencia la ley, con lo cual se espera que haya bastantes presentaciones más”.

Además, el funcionario diplomático aconsejó: “lo importante es que el interesado presente su carpeta, su expediente, antes de la fecha de fin de vigencia, que hoy es el 21 de octubre del 2024 y luego, la Administración Pública Española, se tomará el tiempo que necesite para resolver la carpeta”.

Y amplió: “Es decir yo, hasta el 21 de octubre he presentado mi carpeta, y luego ya si tardan seis meses, un año o el tiempo que requiera el organismo público que resuelva ese expediente en resolver, es tema de la administración pública. Pero yo he presentado mi carpeta en tiempo y forma, con lo cual la vigencia se aplica a mi expediente y tengo el derecho a que lo resuelvan y a que me adjudiquen la ciudadanía española”.

Trabajo conjunto con el Registro Civil de Tucumán

El Viceconsulado de España trabaja en conjunto con el Gobierno de Tucumán a través de su Registro Civil para que los ciudadanos puedan obtener la documentación necesaria para acreditar la identidad de sus familiares.

En este sentido, el Vicecónsul expresó: “La verdad que ha habido una colaboración muy estrecha. Las autoridades del Registro Civil siempre fueron muy colaborativas”.

Viceconsulado: contactos y domicilio

El Viceconsulado de España en Tucumán está situado en la calle Buenos Aires, 143, Planta Baja D.

Atienden de lunes a viernes de 8:30 a 12:30.

“Ahora, en febrero, va a haber una pequeña pausa en la atención al público debido al descanso vacacional típico de verano. En marzo vamos a retomar la actividad con normalidad”, concluyó el vicecónsul.

Consulado General de España en Córdoba