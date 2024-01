El periodista Sergio González denunció a delincuentes: ahora entraron en su casa y amenazaron a su familia

Estos delincuentes, a pesar de las denuncias y de la guardia policial, ingresaron a su domicilio por la parte del fondo y rompieron todos los vidrios. Gustavo Carlino, abogado de la familia, habló con el móvil de El Ocho para brindar más detalles sobre la situación.

“Ingresaron a su domicilio, violaron la propiedad por el fondo, rompieron todos los vidrios y a los gritos amenazaban que iban a prenderlos fuego y que iban a matar a todos. Esta gente que vive de y para el delito, redobló la apuesta, por el solo hecho de que Sergio es un comunicador y está visibilizando un situación ilegal, ilícita antijuridica, no estigmatizamos los asentamientos, pero esta gente que vive para el delito se siente amenazada, porque si hay medida de coerción, detención y allanamiento, les arruinamos el negocio. Sergio no siente tranquilidad, él y su familia no se sienten cuidados, esto va a terminar mal”.

Hoy, Sergio y su abogado fueron recibidos por el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, pero después de la reunión expresaron que el ministro solo les pidió que continuaran haciendo las denuncias correspondientes. Sergio también habló con la prensa y aseguró no sentirse cuidado por el estado.

“Nos pidió seguir todos los pasos correspondientes, que es lo que estamos haciendo, se dictaron algunas medidas, pero evidentemente están resultando insuficientes, las medidas institucionales no están sirviendo, con la logística no nos sentimos seguros, los ataques se realizan en cuestión de segundos, puede pasar un móvil cada media hora o una hora, pero esta gente en cinco minutos juntan 30 o 40 personas. Al ministro le plantee a dónde llevo a 11 integrantes de mi familia. Estamos esperando la respuesta y la seguridad que nos deben, porque el estado nos debe garantizar a todos y a cada uno de nosotros seguridad”.