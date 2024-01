El Gobierno convocará a los gremios en febrero tras debatirse la Ley Ómnibus en el Congreso

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, explicó que el Gobierno de Tucumán con el gobernador, Osvaldo Jaldo, a la cabeza convocarán para febrero a los gremios para abrir negociaciones paritarias, tras que sea debatida en el Congreso de la Nación la Ley Ómnibus promovida por el Gobierno Nacional, con lo cual las provincias tendrán mayores precisiones en torno a su situación financiera.

En torno a la negociación con los gremios, dijo: “estamos conversando con el gobernador – Osvaldo Jaldo- y con el Ministro de Economía –Daniel Abad-. Tiene mucho que ver lo que va a pasar la semana que viene en esta sesión que ha convocado a la Cámara de Diputados de la Nación, donde se van a tratar temas que tienen que ver con la economía o con la situación financiera de cada una de las provincias” y sostuvo: “Por eso estamos esperando los resultados de esa sesión para ver cuál es el rumbo y cuál es la disponibilidad de cada una de las provincias para poder afrontar conversaciones con los gremios que justificadamente están pidiendo una reunión. Nosotros estamos conversando de a uno. Pero después, la convocatoria oficial la vamos a hacer en el mes de febrero como hemos quedado”.

“Hay diálogos con todos los sectores. Eso nunca se corta. Pero también el Gobernador sabe de las necesidades de los tucumanos, por eso está defendiendo el azúcar, el citrus y todas las economías regionales que generan miles de puestos de trabajo en nuestra provincia. Eso es lo que está defendiendo como también así la coparticipación de la provincia que nos va a permitir pagar los sueldos en tiempo y forma y también poder dar un incremento salarial oportunamente”, dijo.

Bloque Independencia

En cuanto a las críticas al Gobierno de la provincia por lo ocurrido en diputados con la conformación del bloque Independencia, dijo: “Las críticas en política siempre existen. Nosotros tenemos la suerte de tener un Gobernador que se puso al frente de la provincia. Los tucumanos lo han votado para defender Tucumán. Hay críticas de los diputados que no tienen la responsabilidad gubernamental como sí la tiene el Gobernador. No tienen un Gobernador a quién defender, no tienen una provincia a quién defender. Creo que prima en ello las ideologías y no es momento de esas cosas. El momento es atender las necesidades de la gente y de cuidar los puestos de trabajo, la industria y el trabajo en conjunto entre lo público y lo privado que es lo que está haciendo nuestro Gobernador”.