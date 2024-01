Vandalismo en el Parque 28 de Agosto: "que paguen los padres"

Luego de la viralización de un video filmado por una vecina de la ciudad de Monteros, en donde se ve a dos adolescentes destruir un columpio del Parque 28 de Agosto, el pedido por parte de la comunidad no se hizo esperar:

"Que paguen los padres" fue lo que los vecinos de la ciudad de Monteros, aseguraron después de ver los hechos que quedaron registrados en una filmación de celular. "Sentí mucha impotencia al ver sus intenciones, pese a que le dijimos en reiteradas ocasiones que no se subiera lo mismo lo hizo, por eso decidí filmar el momento. Lamento mucho lo ocurrido" afirmó en un comentario de la Fan Page de MONTERIZOS, quién tomó registro del momento.

La mujer fue apoyada en su accionar, por otro lectores del portal, quienes además reafirmaron la necesidad de "tomar cartas en el asunto" por parte de la Municipalidad y hacer "que paguen los padres" por la destrucción de la hamaca.

Quiénes les cuesta los daños al espacio público

Si bien, la entidad gubernamental debe velar por el cuidado y bienestar de los espacios públicos, lo cierto es que los impuestos que recaudan los municipios, provincias y estado nacional, de todos los ciudadanos aportantes, parte de los mismos deben ser dirigidos al mantenimiento de lo público.

Nunca se hizo pagar a un individuo o adultos responsables de menores, por los daños causados a espacios verdes, como plaza y parque de la ciudad. Sin embargo, y ante la evidencia, como también ocurrió en la plaza Bernabé Aráoz, los vecinos se animan a tomar registro del mal proceder de otros ciudadanos, "cuando alguno de estos quiera candidatearse a algo en la ciudad, porque va a pasar, deberíamos tener memoria y recordar a la comunidad lo que hicieron" afirmó un vecino a MONTERIZOS.

"Hay que cambiar nuestras ordenanzas, que el Concejo Deliberante también tome cartas en el asunto y que haya algún tipo de castigo para quienes dañan la plaza, el parque, la terminal, las paredes de las escuelas", indicó otra vecina, que en la misma línea consideró "yo no creo que no se pueda saber quiénes son los que pisotean las flores de la plaza, o quiénes son los adultos que también se suben y rompen, como estos adolescentes, los juegos de niños. Están las cámaras del centro de control, ¿o no?".