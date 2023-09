Tras la amenaza de bomba, se reanudan las actividades en Casa de Gobierno

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, informó a los medios de comunicación que una vez concluida la inspección realizada por el equipo de Bomberos y de Defensa Civil, la misma arrojó un resultado negativo, por lo que se restableció la actividad normal en el edificio.

Bomberos de la Policía, la División Explosivos y Defensa Civil, trabajaron en conjunto en el edificio gubernamental luego que una llamada al Sistema de Emergencia 911 alertara sobre un dispositivo explosivo que se encontraría en sus instalaciones.

En la mañana de este jueves, se activó el protocolo que implica este tipo de amenazas, provocando la evacuación de los empleados públicos del edificio y una minuciosa inspección perimetral y en el interior del mismo ante una posible bomba, la cual resultó ser falsa, ya que los resultados arrojaron negativo la presencia de algún artefacto explosivo.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, se refirió al caso: “Están trabajando personal de Bomberos de la División Explosivos y colaborando con ellos el personal de la guardia de Infantería y la Guardia del Destacamento. Hasta el momento no hay nada que nos alarme o nos llame la atención, incluso se ha revisado todo lo que es el perímetro para analizar lo que es la parte externa de lo que es Casa de Gobierno, revisaron el primer piso y no se encontró nada, están terminando con el subsuelo y solo restaba lo que es el techo, pero no se ha encontrado nada”, comentó.

El funcionario aseguró que esta amenaza ya puesta en conocimiento a la Fiscalía y a la División Delitos Telemáticos de la Policía que ya están trabajando en la investigación pertinente. “La Policía está investigando el número del cual se hizo la llamada, vamos a poner todos los recursos necesarios para seguir con la pesquisa, vamos a ponerle fin a esto”, sentenció.

Además, para mayor tranquilidad de los trabajadores, Agüero Gamboa sostuvo que se realizaron relevamientos de las cámaras de seguridad del 911 de los alrededores del edificio desde horas de la noche y además desde la guardia de Casa de Gobierno aseguraron que no había ningún registro del ingreso de personas en horarios fuera de la franja horaria laboral.

“Solo esperamos que nos autoricen para ingresar una vez que concluya esta inspección tipo 12.30 horas y así continuar con las labores y esperar las medidas que disponga la Justicia”, cerró el ministro de Seguridad.