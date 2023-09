Día de furia en la Terminal de Monteros: ¿Cómo que no hay colectivos? ¡La p#$&*@!

Más de un pasajero se sintió identificado con los reclamos y enojo de un señor en la Terminal de Ómnibus de Monteros en este miércoles por la mañana, frente a las nuevas medidas de fuerza de los choferes.

La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un quite de colaboración debido a demoras en el pago de salarios y bonos dispuestos por el gobierno nacional. La medida de fuerza se llevará a cabo en dos bloques horarios durante el día: desde las 9:00 hasta las 11:00 y desde las 15:00 hasta las 17:00.

El nuevo "sistema" rige desde este miércoles, 20 de septiembre. Y si bien, es una acción del gremio de choferes para "presionar" a la patronal, los únicos perjudicados son los pasajeros. Así lo manifestó don Eduardo, un jubilado que debía viajar a San Miguel de Tucuman, no llegó tiempo, ni tampoco estaba enterado de la medida. Expresó con bronca que siempre el pasajero es el rehén en este conflicto.

Algunos resolvieron caminar directo a la parada de autos rurales y ver si conseguían algún vehículo. Mientras que otros decidieron esperar a la llegada de algunas unidades desde San Miguel. Sucede que hay colectivos que salieron un poco antes de las 9:00 desde la capital tucumana y todos esos deben terminar el recorrido.

La última unidad que llegó a la terminal de Monteros fue a las 9:35. La gente se abalanzó a la puerta para poder acceder y llegar a sus compromisos laborales al sur. Ahí estuvo Josefina, que pudo subir e indicaba minutos antes a MONTERIZOS: "Tengo que ir a dictar clases a Aguilares, me dicen que falta que llegue un colectivo".

Diego Herrera, no logró alcanzar esa última unidad, el enojo lo pudo más y los insultos no demoraron en llegar. El hombre, viaja 3 a 4 veces por semana, tiene un familiar enfermo y debe cuidarlo, "la verdad que con todo lo que me está pasando, no estuve atento a las noticias. Esto perjudica mucho. Si los choferes quieren reclamar estoy de acuerdo, pero mejor será que vean otra estrategia. La gente no es tonta, ellos no se enfrentan a los empresarios, solo perjudican a los que viajamos".