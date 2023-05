El Ipsst anunció cobertura del 100% en internaciones sanatoriales

El interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst), Fernando Avellaneda, junto al ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, anunciaron que desde el 1 de mayo los afiliados a la obra social cuenta con el 100% de cobertura en internaciones sanatoriales vinculadas a la atención clínica y quirúrgica.

Al respecto, Avellaneda declaró que el anuncio “es una situación histórica” que venía elaborándose desde el 2019 y que, por impedimentos de la pandemia, fue lanzada en la actualidad: “Veníamos trabajando en la propuesta que a principios de este año se trabajó entre los ministerios de Salud y Economía, con el apoyo financiero y económico del Gobierno provincial. Sin ello, nos hubiera sido imposible cubrir el 20% que implica cada una de las internaciones de nuestros beneficiarios”.

El interventor del Ipsst dijo: “Es un alivio que se traslada al beneficiario y a su familia sabiendo que, ante una situación de necesidad de internación, que es de al menos 16 mil tucumanos por año, en pandemia fueron más, no van a tener ninguna dificultad”.

“Es decir, no pensar que cuando me estoy internando me estoy generando un problema económico financiero. Una de las razones de los sistemas públicos de salud y de la seguridad social es que el paciente, ante una enfermedad, no quiebre y no tenga apuro financiero por estar enfermo. Esto es constitucional y no se refleja así en otros países. Nuestro país tiene esto como un gran ejemplo”, sostuvo.

Asimismo explicó que “la propuesta técnica fue nuestra pero la decisión política y económica fue del Gobernador con los ministros. Esto era una demanda de nuestros beneficiarios y un reclamo de los gremios. Finalmente lo podemos concretar”.

En esa línea, el funcionario detalló que el beneficio abarca todo tipo de internación: “Cirugías que estén nomencladas y previamente convenidas. Hay cirugías que la obra social se hace cargo que son no frecuentes en la medicina y que merecen un expediente particular para ser autorizada” y ejemplificó: “la reconstrucción de una lesión de fémur o donde se perdió una parte del hueso y requiere una prótesis”.

A su vez dijo que “de las 2200 internaciones por mes estarán cubiertas 2195. Es muy poquito aquellas que no tendrán cobertura. Esto rige desde el 1 de mayo. No queríamos dejar de anunciarlo porque hoy los prestadores no deben solicitar pagarés. No lo podían hacer antes y tienen menos excusas ahora. El beneficiario que se interna no tiene nada que pagar sino que es la obra social la responsable”.

A su vez declaró: “Desde hace más de un año, la cantidad de documentación que tiene que presentar es mínima. La identificación, sin lugar a dudas. No deberían pedir boletas de sueldo. No deberían solicitar y ahora hay menos razones para que lo hagan. Por estas situaciones los pacientes optaban por el hospital público. Esto generará un alivio porque los pacientes elegirán internarse en sanatorios. Esto permitirá elegir porque el subsector público tiene mucha carga de atención de un sector que no tiene seguridad social y seguridad social nacional, en general, de los gremios más pequeños que se atiende en el sector público”.

Medina Ruiz a su vez dijo: “es una excelente noticia, en este momento económico, para el afiliado. Tiene un buen impacto en el bolsillo porque a la hora de necesitar una cirugía lo económico no va a afectar. A veces esto no se puede postergar. Celebramos la noticia y felicitamos al Subsidio. Especialmente porque muchos afiliados optaban por el sector público por no afrontar los pagos, esto nos va a descongestionar”.

El ministro destacó los programas de la obra social que cubren el 100% a pacientes con enfermedades crónicas: “La salud pública cubre a estos pacientes y también lo hace el Subsidio. Ahora nos falta que obras sociales nacionales también lo hagan”.

La subinterventora y responsable del área prestacional, Mariana Uasuf, expresó: “esta iniciativa es el anuncio de la cobertura de nuestros afiliados al 100 % en sus internaciones clínicas y quirúrgicas a nivel sanatorial. Esto fue un gran esfuerzo económico desde la decisión de Casa de Gobierno liderada por el doctor Juan Manzur; el ministro de economía, Eduardo Garvich y el interventor del Subsidio, Fernando Avellaneda”.

“Va a tener un impacto favorable en el bolsillo del empleado público y su familia. Va a descomprimir las internaciones que muchas veces obligaba a nuestros afiliados a recurrir al sector público. Anteriormente el afiliado, cuando se internaba, pagaba un 20% de coseguro de la internación clínica o de la cirugía. El afiliado tiene una cobertura del 100%. Al momento de estar autorizada la práctica que pasó por nuestras auditorias y están convenidas tienen que salir al 100%”, declaró.

También sostuvo: “Sabemos que los sanatorios pedían depósitos y firmas de pagarés. Eso no debería ser así. Lo mismo que el pedido de boletas de sueldo y declaraciones juradas. Esto hace tiempo que fue eliminado y siempre estamos recalcando que no se debe pedir. Esto fue lo convenido con representantes de los sanatorios de la asociación de clínicas y los demás sanatorios. Esto abarca a los afiliados forzosos, no a voluntarios o de reciprocidad de servicio de otras provincias que residen en Tucumán”.