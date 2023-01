Monteros tiene 5 representantes en la Delegación de Tucumán en Cosquín

Sofía Ovejero, Daniel Carrizo, Marcelo Soraire, Esteban González y Mauro Alex Miguel, conforman el grupo de artistas monterizos (bailarina y bailarines) que pisarán el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina de Cosquín, la meca del folklore latinoamericano. Para llegar a ese lugar, se sacrificaron, dejaron cuestiones de lados y empujaron para poder quedar, tras varias audiciones, como miembros de la Delegación Oficial de Tucumán para Cosquín 2023.

"Mucho trabajo", "Sacrificio" y "Orgullosos", esas fueron las palabras más usadas por la y los representantes locales ante la requisitoria de MONTERIZOS. "Mucho Trabajo": porque ensayan más de 6 horas diarias, "Sacrificio": porque salen al mediodía y vuelven a última hora con el deber cumplido, "Orgullosos": por poder representar al departamento Monteros en el escenario más grande del folklore.

Es la primera vez, que el Ente Cultural Tucumán hace la apertura para todos los artistas de la provincia, músicos, bailarines e intérpretes. En ese sentido, la celebración fue unánime por parte de los y las profesionales que expresan su arte a través del género folclórico. Así fueron las audiciones en diversas partes de la provincia durante los meses de noviembre, y en diciembre ya la delegación confirmada comenzó a ensayar.

"Siempre se llevó delegaciones de Tucumán, pero era selecciones amistosas y se elegían a dedo para que vayan", comienza contando Sofía Ovejero, la única mujer de Monteros que fue seleccionada en las audiciones. "Esto es la primera vez que se hace, y es un proyecto hermoso en donde se hizo la primera instancia de audición en diversas ciudades del interior de Tucumán", explica.

"Vamos con una delegación que va armada de una manera extraordinaria, la forma que se trabaja es muy importante y estamos muy bien respaldado. Tenemos coordinadores, vestuaristas, directores, hay de todo para que no nos falte nada" subraya.

Al respecto, sobre lo que se verá en el escenario Atahualpa Yupanqui, no dio mucho detalles pero agregó: "Todo está visto y está pensado, la coreografía, la música. El proceso es maravilloso, más a allá del momento en dónde se pone en escena lo que se guionó, también está lo que pone cada uno y una, la energía que siente es tremenda" dijo emocionada. "Nadie nos regaló nada, llegamos por nuestro esfuerzo, por nuestras ganas".

Para Daniel Carrizo, no será la primera vez en Cosquín, este artista del B° Belgrano, ya viene recorriendo caminos nacionales e internacionales con la danza, pero estar nuevamente en ese escenario es un desafío enorme. "Las expectativas son muchas, ya que es una nueva experiencia que pasaré como bailarín, representar a Tucumán no es poco, y con bailarines de cada rincón de la provincia es una alegría inmensa esta tremenda inclusión, ya que es histórica" señala.

"Nosotros como bailarines del interior pusimos mucho sacrificio, desde asistir a todos los ensayos, como de dejar lo mejor de nosotros", manifiesta. "La puesta en escena es importante, y es arduo el trabajo de directores, profesores y todo lo que requiere el vestuario y la logística".

"Esperamos dejar bien representados a Tucumán y sobre todo a Monteros" concluyó.

Marcelo Soraire, quien también audicionó y se quedó con un lugar en la selección de artistas tucumanos, destacó la iniciativa de la selección. "Es una posibilidad para todos los bailarines y bailarinas de la provincia". Será su primera vez en el escenario mayor.

"En lo personal, estoy muy emocionado de poder representar a mi provincia y a mi Monteros querido, ya que será mi primera vez en pisar el emblemático escenario de Cosquín". Al hablar del día a día en los ensayos comentó, "trabajamos muy duro desde el día uno, donde implicó mucho sacrificio tanto físico como económico, que más allá de ser nuestra pasión, lo tomamos como un trabajo serio para nuestra carrera".

"Me siento muy orgulloso de ser parte de la Delegación Oficial de Tucumán".

Mauro Alex Miguel, de la localidad de Acheral, explicó que vive un momento muy especial. "Será mi primera presentación en Cosquín en un escenario tan importante. Compartir experiencia con este grupo es increíble tantos buenos bailarines, como buenas personas, hacen que deje toda mi energía en cada ensayo".

"La experiencia fue y sigue siendo muy enriquecedora: los ensayos, prácticas y reuniones cada una de ellas me deja una enseñanza", sintetiza. Pero también se acuerda de los suyos, "quiero agradecer a mi familia, amigos, mi padrino que siempre me acompaña y a mi profesor y coreógrafo de la delegación Martín Correa que me brindó el espacio y oportunidades para formar parte de este gran grupo".

Por su lado, Esteban González, comentó que se trabaja más de seis horas diarias en los ensayos. "Son bastante exigentes, sin parar y por sobre todas las cosas se ha llegado con el tiempo necesario para tener todo aceitado" dijo.

"Las expectativas que hay son muy grandes porque la posibilidad que le han dado a los bailarines y bailarinas del interior de la provincia desde el Ente Cultural a sido muy importante. "Estamos felices porque es una oportunidad muy significativa para nosotros" agregó.

"Estamos con todas las pilas para dar lo mejor por nuestra provincia y poder representar también a Monteros, que eso es lo que nos llena más de orgullo a nosotros".

Como lo dijeron los cincos artistas monterizos, el trabajo es arduo, a tiempo completo, pero la pasión por lo que hacen, la felicidad de representar a la provincia ante los ojos de Latinoamérica es indescriptibles. El orgullo de pertenecer a su tierra, a sus raíces es lo que les lleva a dejar de lado por un tiempo sus quehaceres diarios.

Allá van Cosquín, estos son los monterizos que continuarán haciendo historia en el escenario Atahualpa Yupanqui.