Juicio a los rugbiers: Guarino marcó a sus ex amigos en un video clave de la causa

Juan Guarino, es una de las dos personas que fueron sobreseídos en la causa por faltas de pruebas que lo vinculen con el crimen de Fernando Báez Sosa.

Esta mañana, Guarino llegó a los tribunales de Dolores y ante los micrófonos de los cronistas que lo esperaban en la puerta esbozó "vengo a ayudar", uno de los periodista repreguntó - a tus amigos o a la justicia - y el joven dijo de forma tajante "A la justicia".

Guarino respondió a las consultas del fiscal, y de los abogados Fernando Burlando representando a los papás de Fernando, y de Hugo Tomei, quien representa a los 8 acusados por el asesinato. "Que yo me acuerde, nos levantamos tarde porque el día anterior habíamos salido y había mucha gente en Le Brique, por lo que no pudimos salir. Igual nos acostamos tarde, así que nos levantamos tarde y fuimos a la playa. De ahí volvimos a la casa, nos cambiamos, nos bañamos, nos preparamos y yo he hablado con una compañera de colegio, que hacían una previa. Entonces los invité a los chicos”, dijo al comenzar la ronda.

Luego se situó ya adentro de Le Brique y dijo: Salgo y veo a mi izquierda que Luciano Pertossi se estaba peleando con otro chico. Él cruza y voy a ver cómo estaba él. Me acuerdo que en una parrilla en diagonal, con unos bancos lo siento, y le pregunto como estaba. En eso viene Ciro Pertossi y luego escucho gritos a mi derecha, Luciano y Ciro se levantan y se van. Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer. Por lo que yo miro, veo a todos los otros los perdí y veo a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso que después me entero de quien era. Me lo entero al otro día y cuando vi eso no lo podía creer me enojé muchísimo y me fui”.

Luego, explicó por qué se fue: “Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado otras veces. Yo había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar yo me iba a volver de la vacaciones, por eso digo que no lo podía creer”.

Sobre otras agresiones protagonizadas por los acusados, dijo “no tenían nada de diferente, nunca me gustó” que se le pelearan, “nunca lo pude creer”. Sin embargo, ante la pregunta de Burlando, aseguró que no vio ningún golpe que le hayan dado a Fernando, pero dijo que “sintió vergüenza” al verlos entrar en una nueva pelea. Luego, afirmó que si se peleaban en Zárate “podía irse a su casa”, en Villa Gesell, “no”.

Sobre el momento posterior al crimen, “No los encuentro, ellos me encuentran llegando a la esquina, que luego los detiene la Policía en un supermercado... Yo iba caminando, los detuvo la Policía y como yo no había participado, seguí caminando. Seguía sin creer lo que estaba pasando, seguía enojado entonces no vi muchos”.

“¿Escuchaste algún festejo posterior al asesinato de Fernando?”, preguntó Burlando.

“No, iba como en la mía tratando de procesar todos esto, que se habían peleado. Yo ya había hablado con mi mamá y mi novia”, respondió.

“¿Estás enemistado con ellos?”, siguió el abogado.

“No sé si enemistado, pero intenté cortar todo tipo de relación. Pude hacerlo cuando salí” del penal de Dolores, respondió. “No con todos tenía una amistad íntima. Tenia mas amistad con Ciro y Luciano Pertossi”, siguió. De Máximo Thomsen dijo que jugaban juntos al rugby y que algunas veces, “nos juntábamos en alguna juntada. A Blas Cinalli lo conozco por lo mismo y porque iba a la misma escuela”.

Tras estas palabras, se proyecta un video en la sala, imágenes de la Avenida 3 de Villa Gesell, donde se ubica Le Brique. Guarino es invitado a señalar en la pantalla con un puntero ante preguntas de Burlando. Señala el lugar donde podría haber ocurrido la pelea “Supongo que fue acá”, apuntó.

Y luego explica: “Luciano cruza la calle y acá adentro -señala el restaurant Cipriany- hay unos bancos con unas meses y lo siento. Estaba exaltado porque se había peleado. No recuerdo cómo estaba vestido”.

Las identificaciones a los agresores

En la secuencia, el testigo identifica a Lucas Pertossi: “Recién vimos que estaba vestido así”, dijo y lo señaló. “Ese parece Blas”, agregó. “A Luciano no lo veo”, dijo. “Por el porte y la camisa, parece Enzo Comelli”, marcó también. “No veo bien, pero este parece que tenía colita, como Mati Benicelli”, siguió.

Al verlo, los rugbiers -todos ellos sin barbijo- conversan entre ellos. Enzo Comelli habla con Luciano Pertossi, a quien tiene al lado. Miran fijo a Guarino, con gestos atentos. Mientras, Marcial y Francisco Thomsen, padre y hermano de Máximo, miran al piso.

Hugo Tomei pide preguntar y le consulta si tiene mas certezas sobre Blas Cinalli. Guarino no responde.

El fiscal Juan Dávila tomó la palabra. Le preguntó si se ubica a él mismo en la escena, algo que negó. Tampoco pudo distinguir a Máximo Thomsen y a Ciro Pertossi.

En un momento, Guarino se detuvo. “No quiero ver más, perdón”, pidió al Tribunal N°1.

Burlando vuelve a tomar la palabra y le pide que marque la conducta de Luciano Pertossi en la secuencia.

Guarino, que antes dijo que no lo había visto, responde: “¿Puede ser que se va? Está siguiendo a otros”.

“No, no hace eso”, dice Burlando.

La jueza Claudia Castro le dice a Burlando que no direccione las respuestas y le pregunta a Guarino si está prestando atención al video “porque veo que a veces bajás la vista”. Guarino vuelve a mirar la secuencia y dice sobre Luciano: “Primero parece que se agacha, se levanta y después lo pierdo”.

Tomei repregunta por Luciano Pertossi: “Parece la vestimenta”, responde Guarino.

Le consultan por las pruebas obtenidas de los celulares, que según la fiscal Verónica Zamboni, que investigó el caso, no lo complicaron:

Se le proyecta una foto que están en un quincho, tomada de unos de los chats de Blas Cinalli en el grupo de WhatsApp “El Club del Azote”. Le piden que describa a los que están en la foto: “Blas Cinalli, Alejo Milanesi, TIC -el llamado “rugbier número 11″- yo, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y él parece Máximo Thomsen”, dice Guarino y agrega: “Esa foto no me acuerdo en que momento la tomaron”.

Burlando le pregunta por los audios de Lucas Pertossi donde asegura que Fernando “caducó” y dice que no lo recuerda. “En mi dispositivo debe estar, porque yo estoy en ese grupo, pero yo no lo escuché”, dice.

“De esto no se cuenta nada a nadie”, se escucha en un audio reproducido en la sala tomado del grupo de WhatsApp que tenían los imputados. Guarino dice que es la voz de Ciro Pertossi.

