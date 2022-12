Un concejal de Monteros denunció que fue atacado por el intendente

El peronismo levantó temperatura en Monteros. El concejal oficialista Ramón Castro, opositor a la gestión monteriza, denunció que fue atacado por el intendente Francisco Serra en un bar céntrico de esa ciudad. Según consta en la denuncia penal que radicó ante la Policía y la Justicia, el jefe municipal le habría propinado un golpe en su rostro. “Es una cuestión política. No admite una crítica; me quiso intimidar públicamente”, manifestó el edil a LA GACETA.

El incidente ocurrió en los primeros minutos del jueves, en “La Recova”, de acuerdo con la denuncia que asentó el concejal ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Según el escrito, Castro se encontraba compartiendo una mesa con unos amigos cuando llegó Serra. “Aprovechando que me encontraba de espaldas a él me propinó un golpe con su mano derecha en mi cara, sin provocarme lesiones constatables. Inmediatamente me amenazó diciendo ‘callate la boca, dejá de denunciarme si no vas a ver lo que te va a pasar’”, se asentó.

El edil dijo en la denuncia que su reacción fue tratar de defenderse, pero que intercedieron otras personas que evitaron que el incidente pase a mayores. En consecuencia, la fiscalía solicitó a la Policía que realice un relevamiento de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, entre la medianoche y la 1, y que cite a los testigos mencionados en la denuncia para el esclarecimiento del hecho.

"Toshico" Castro, a su vez, solicitó que se deje asentado que ejerce un cargo público y que es opositor al jefe municipal de Monteros. “El hecho denunciado guarda estrecha relación con la función que a cada uno le compete, en salvaguarda de los derechos que a cada uno le corresponde. El pretender censurar las voces se encuentra vedado por nuestra Carta Magna y la Justicia mucho menos puede resguardar actitudes de este tipo”, manifestó.

LA GACETA intentó comunicarse por distintos canales con el intendente Serra, pero no obtuvo respuesta.

Interna monteriza

El edil de Acción Regional explicó que no acompaña la gestión de Serra y que hace cuatro años que no tiene diálogo con él. Dijo que junto a su compañero de bloque, Juan Ruiz Moreno, están en desacuerdo con la administración del intendente. “Lo que pasó es consecuencia de todo esto. Ucrania creo que está mejor que Monteros. Si cree que es el dueño de Monteros, está equivocado”, añadió.

El incidente es comentado en las calles y las mesas de café monterizas. También a través de las redes sociales, donde hay quienes ya se encargaron de crear y difundir “memes” similares a los afiches que invitan a veladas boxísticas.

Serra fue electo intendente en 2015 y reelecto en 2019. Buscará en 2023 darle continuidad a la gestión a través de su hijo y secretario de Gobierno, Francisco Serra (h). Se estima que el titular del Ejecutivo municipal buscará ocupar el próximo año una de las 49 bancas de la Legislatura. (La Gaceta)