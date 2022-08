El RENATRE detectó importantes irregularidades en la cosecha de limón en Monteros y otras localidades

En el marco del Convenio de Cooperación entre el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y el Ministerio de Trabajo de la Nación (MTEySS) se realizó un operativo de fiscalización los días 4 y 5 de agosto, donde se estaba llevando adelante la cosecha de limón en las localidades de Burruyacú, Tafí Viejo, Famaillá, Monteros y Chicligasta, provincia de Tucumán. También participaron AFIP y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Se relevaron un total de 122 trabajadores, de los cuales 112 no se encontraban registrados en la seguridad social. Asimismo, se detectó trabajo infantil prohibido y adolescente no protegido. Realizando la tarea de cosecha fueron identificados 3 niños y 3 adolescentes.

“Hemos detectado un 92 % de trabajo no registrado en la cosecha de limón. Pero no sólo eso, sino también, lamentablemente, 3 niños en situación de trabajo y 3 adolescentes en condiciones de no protección”, afirmó el Director del RENATRE, José Voytenco en diálogo con la prensa.

“La fiscalización articulada es una política que venimos realizando desde el gobierno nacional, la cual da como resultado una fiscalización efectiva y eficiente respecto a la detección de trabajo no registrado. En este caso los resultados exhibidos no hacen más que ratificar este trabajo”, indicó el Director Nacional del Trabajo y la Seguridad Social, Juan Conte.

El RENATRE ratifica su compromiso en la erradicación del trabajo infantil y de la explotación laboral en el ámbito rural.