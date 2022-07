Sebastián Battaglia habló sobre su salida de Boca: “me echaron en una estación de servicio”

“Respeto la decisión. Vine a hablar con los muchachos, saludarlos. Para eso están las personas que toman las decisiones”.

Pese a ser un ídolo, el entrenador se enteró de la noticia a través de Juan Román Riquelme en una estación de servicio de la localidad de Tigre, más precisamente en una YPF de Nordelta. Consultado, confirmó lo ocurrido: “Ya está muchachos, se dio así, fue de esa manera”.

“Al Consejo no le pedí explicaciones, sí aceptaba la decisión de ellos. Estoy agradecido a los jugadores, a la gente que siempre me alentó. Me voy conforme con lo que fue esta etapa, le dejo dos títulos a la institución, hice cosas buenas. Me llevo todo eso”, dijo.

Y habló sobre Román: “Él me dio esta posibilidad de estar al frente del equipo. Hubo diferentes opiniones en este ciclo pero creo que siempre fui muy leal, agarrado a mis valores. A veces hay diferencias que se marcan y yo siempre traté de seguir mi camino”. (Contexto).