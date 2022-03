Jaldo y Manzur en Tucumán: “Estamos mejorando la situación de agua y cloaca en toda la provincia”

Los Pocitos recibió esta mañana la visita del gobernador, Osvaldo Jaldo; el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina, Santiago Cafiero y el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, quienes inauguraron obras de conexión cloacal que beneficiarán a 2500 personas y firmaron la creación de la Delegación Norte Grande del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; junto al vicegobernador provincial, Sergio Mansilla; el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, el legislador, Gerónimo Vargas Aignasse y el gerente General de la SAT, Augusto Guraiib estuvieron presentes en el acto donde quedó habilitada la red cloacal que forma parte del Plan Argentina Hace y que contó con el financiamiento del Enohsa.

Se trata de 5.200 metros lineales de cañería, 600 conexiones domiciliarias y 60 bocas de registro ubicadas en los barrios 17 de marzo y 10 de agosto y parte del 14 de septiembre. Las miles de nuevas conexiones desembocarán en la Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Las Talitas.

En el lugar, entregaron al legislador Vargas Aignasse la carpeta con la resolución que dispone la creación de la Delegación Norte Grande del Enohsa, se firmó el acta acuerdo de Argentina Hace con Tucumán por la red de recolección de líquidos cloacales de Los Pocitos y la renovación de redes de agua potable en San Miguel de Tucumán, renovación de redes colectoras cloacales en San Miguel de Tucumán.

Al final, el primer mandatario tucumano aseguró que con esta nueva obra “estamos mejorando la situación de agua y cloaca en toda la provincia. Es muy importante que lleguen los funcionarios nacionales a la provincia, tal como pasó el viernes pasado con la entrega de 100 camionetas para la Policía. Hoy nuevamente estamos firmando convenios, inaugurando esta red cloacal en Los Pocitos”.

Jaldo ponderó la presencia de los funcionarios nacionales y del gobernador de Catamarca, y comentó que “es el norte el que está progresando”.

Por otro lado, el Jefe de Gabinete en su discurso destacó que el gobierno trabaja para los que más necesitan, buscando mejorar su calidad de vida llevándoles agua potable, acercándoles cloacas. ``Hoy Enrique Cresto, por decisión del Presidente, decide abrir delegaciones regionales para estar más cerca de la gente, para avanzar en la documentación técnica, en los proyectos, en que las obras se agilicen y esta tarea recae en un tucumano, a quien vamos a desearle todo el éxito: Gerónimo Vargas Aignasse”.

Luego, Enrique Cresto ponderó la inauguración al remarcar: “Que la obra número mil sea acá en Tafí Viejo con Javier Noguera, un gran luchador de los municipios de la Argentina es una gran satisfacción”, y luego repasó: “El Enohsa, era un organismo que estaba cerrado cuando nos tocó nuestra primera gestión como intendente, hoy es un lugar por donde todos los intendentes han ido. Nuestras obras llenan de dignidad a muchísima gente”.

Vargas Aignasse se refirió a la creación de la Delegación del Norte Grande del Enhosa y agradeció al gobernador por el apoyo. “Esta decisión tiene que ver con la federalización de las políticas. Esta Jefatura Regional será el brazo ejecutor de las políticas públicas que propone el presidente”.

Guraiib, comentó que “La Sat intervino en la presentación del proyecto para que esta obra se lleve a cabo. La gestión de la misma fue realizada en el Enohsa a través del programa Argentina Hace, que baja los fondeos al municipio, el cual ejecuta la obra con nuestra supervisión. Es la obra 1000 del Enohsa, son más de 5 mil metros de cañerías con más de 2500 familias beneficiadas y se viene la segunda etapa para terminar de brindar el servicio de saneamiento de Los Pocitos”.

“Estamos en uno de los barrios más importantes y populosos de Tafi Viejo, donde no tenían cloacas. A partir de hoy dejamos inauguradas las obras del 17 de marzo y el 10 de agosto, que son de los barrios más importantes y anunciamos también la puesta en marcha del remanente del barrio de Los Pocitos que al día de hoy no tiene la cobertura cloacal. En breves, las conexiones domiciliarias van a ser instrumentadas, porque no basta con dejar la red troncal a disposición del vecino, sino hacer que este servicio llegue dentro de las viviendas. Estas son inversiones que representan federalismo”, explicó Noguera.

También formaron parte de la inauguración Jorge Neme, vice jefe de Gabinete; Cecilia Gómez Mirada, Subsecretaria de Asuntos Parlamentarios; Victoria Tolosa Paz, diputada por Buenos Aires; Juan Ríos Ordóñez, asesor jurídico del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y Gustavo Saadi, intendente de San Fernando del Valle de Catamarca y Bettina Romero, intendenta de ciudad de Salta . Además, la diputada Rossana Chahla, la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; los ministros: Lorena Málaga (Desarrollo Social), Luis Medina Ruiz (Salud), Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Carolina Vargas Aignasse (Gobierno y Justicia), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); y el fiscal de Estado, Federico Nazur

Los intendentes que acompañaron la visita fueron Elia Fernández de Mansilla (Aguilares), Darío Monteros (Banda del Río Salí), Carlos Najar (Las Talitas), Francisco Serra (Monteros), Aldo Salomón (Alderetes), Carlos Gallia (Lules).

“Acompañamos porque hay un compromiso de un proyecto político y de gestión de gobierno, por ello agradezco al Jefe de Gabinete y al titular del Enohsa, porque han sido aceptadas las empresas que van a ejecutar en nuestro municipio dos pozos: el número Uno, en el barrio Alberdi y el Dos en Santa Rosa de la localidad de Cevil Pozo. Estamos hablando de un monto aproximado de 50 millones de pesos”, dijo por último el intendente de Banda del Río Salí.