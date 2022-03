Se reunen hoy en Tucumán Jaldo, Manzur, Cafiero y Tolosa Paz

Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Santiago Cafiero, arribará junto al Jefe de Gabinete Juan Manzur, con el fin de escuchar a exportadores tucumanos en medio de una incertidumbre generada por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

La agenda del mandatario en uso de licencia comenzará pasada las 10, cuando junto al gobernador Osvaldo Jaldo inauguren la obra 1000 de Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y presenten oficialmente la Delegación Norte Grande del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.

Esta nueva área del organismo estará a cargo del legislador Gerónimo Vargas Aignasse, que dejará su banca en la Legislatura para sumarse al equipo del gobierno Nacional. “Agradezco enormemente la confianza de Juan Manzur y de Enrique Cresto al proponer mi nombre para la Jefatura Regional Norte Grande del ENOHSA, con competencia en ocho provincias”, anunció el miércoles el parlamentario que fue convocado por el jefe de ministros en Buenos Aires.

Cerca del mediodía, Manzur; Jaldo y Cafiero se dirigirán a Tafí Viejo, donde se reunirán con empresarios exportadores de la provincia, encabezada por Pablo Padilla, titular de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), que luego les brindará un almuerzo de camaradería a la delegación oficial.

Por último, a las 15 la sede del Partido Justicialista de Tucumán, los funcionarios nacionales, a los que se sumará la diputada Victoria Tolosa Paz, otra de las referentes del “albertismo”, participarán del lanzamiento del Plan de Formación y Capacitación 2022.

La visita del Canciller y la diputada se en medio de las diferencias internas manifiestas en el Frente de Todos, encabezadas por el presidente Alberto Fernández, su vice Cristina Fernández de Kirchner y La Campora.

Sobre las diferencias en la coalición de gobierno, el pasado miércoles Manzur aseguró que el jefe de Estado y la vicepresidenta "mantiene una relación institucional", y sostuvo que ambos "siempre han privilegiado el bien común del pueblo".

"Nosotros trabajamos por la unidad de nuestro espacio político. No tengo dudas. Tenemos diferencias, como en todas partes, esto es normal. Lo que no tenemos que perder es el objetivo, y en ese contexto la unidad es un punto que no es negociable dentro de nuestro espacio político", subrayó. /El tucumano