Inauguraron remodelaciones y una completa pista de salud en el Gimnasio Municipal

"Quedaron coquetas", fue la palabra más usada por los presentes ayer en el Gimnasio Municipal "Prof. José Nicolás Russo", en donde el gobernador Interino, Osvaldo Jaldo dejó inauguradas las obras de remodelaciones en las canchas de vóley, básquet, y tenis, y además una enorme pista de Salud y un gimnasio a cielo abierto, que posibilitará también la practica de la calistenia, un deporte que viene en alza en la ciudad.

Jaldo estuvo acompañado por el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado, el intendente de Monteros, Francisco "Pancho" Serra, el Secretario de Deportes de la Provincia, Prof. José "Cacho" Banegas, el director de Deportes de Monteros, Prof. Elio Cabral, y funcionarios provinciales, municipales, concejales y delegados comunales.

"Sin duda, con esta iniciativa la Municipalidad está invirtiendo en salud y bienestar para las y los vecinos, especialmente cuando el polideportivo de la ciudad cumple actualmente otro rol como centro de vacunación. Por eso celebramos y apoyamos estas decisiones que, además, se hacen posible gracias al esfuerzo de las y los trabajadores municipales", expresó Jaldo.

Por su parte el jefe municipal explicó: "se recuperó de manera integral el sector de canchas de tenis, básquet y vóley, más la creación de una completa pista de salud para la realización de ejercicios de baja intensidad compuesta por equipos de remos simples, pedales con remos, relajadores de cintura, fortalecedor de piernas, bicicletas fijas, etc. Además, se instaló un Power Rack: unidad de ejercicios “all in one” pensada para la actividad física al aire libre, ideal para gimnasios a cielo abierto, que posibilita realizar actividades como levantamiento de pesas, escalada, Crossfit, Gimnasia, TRX, etc.; esto sumado a un Circuito profesional para realizar Calistenia al aire libre, compuesto por barras de diferentes alturas para distintos tipos de ejercicios posibilitando el trabajo muscular de todo el cuerpo".

Por su parte Amado comentó que: "esta inversión en deportes, salud y bienestar es de suma importancia para todos los vecinos de la ciudad". "El Gimnasio Municipal debe seguir creciendo porque el deporte es un herramienta social y de contención para todas las edades".

El campo deportivo por excelencia de los monterizos, tiene su Polideportivo donde se practica vóley y básquet, ocupado por el Nodo de Vacunación, una decisión acertada por las autoridades en tiempos de pandemia, pero para ganar en un sector, también había que perder, y eran estos deportes, que ahora al aire libre pueden volver a vibrar.