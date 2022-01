"Tengo una boleta, que me llegó diez mil pesos, no me hacen descuento, tengo que pagar callado", dice una parte de la canción de Gustavo Fabian, que la titulo como "Maldito EDET".

La empresa de distribución eléctrica que por estos días fue tendencia en las redes sociales por el deficiente servicio que brindan.

