En pleno discurso, Alberto Fernández se comparó con Domingo Faustino Sarmiento

Alberto Fernández se encuentra en plena campaña y quiere olvidar el festejo de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos. En su discurso de La Plata de la semana pasada, el presidente manifestó que "tenemos la tranquilidad que San Martín miraba al país igual que nosotros". Ahora, habló de Domingo Faustino Sarmiento.

“El último presidente argentino que tuvo que enfrentar una pandemia fue, precisamente, Domingo Faustino Sarmiento, después me tocó a mí”, manifestó Alberto Fernández en el acto que presenció este lunes en la provincia de San Juan.

Y añadió: “Llegamos a San Juan para revisar en qué lugar estamos después de los dos años más difíciles que nos ha tocado vivir”.

Continuando con su discurso, dijo: “Reaccionamos bien, reaccionó bien el gobierno nacional y los que gobernaban en las provincias en esta etapa que estoy seguro está terminando. No me tomé ni un día de vacaciones, no me fui a la playa ni una semana”.

Con respecto a las críticas que recibe sobre su aspecto físico, comentó: “Muchos me critican las ojeras, pero no tengo más opción si tengo que trabajar así”.

Por último, habló sobre la gestión de la pandemia: ”Nada de este tiempo fue fácil, pero logramos atender a los más necesitados, preservar el trabajo formal y no paralizarnos. Un mal resultado económico podemos revertir, pero una muerte no podemos revertir”. (Mdz)