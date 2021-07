En Teniente Berdina apoyaron a Agustín Lastra, que tuvo una gran tarea en su debut en 1°

El pueblo de Teniente Berdina se convocó minutos antes del partido en la plaza principal del pueblo para mostrar su apoyo a un hijo dilecto de esas tierras, Agustín Lastra, el juvenil de Boca Juniors, que ayer hizo su debut en Primera División y tuvo una destacada actuación.

"El pueblo desbordaba de alegría por el partido y por todo lo que le está pasando a Agustín", dijo Rolando a MONTERIZOS. Una bandera sostenían los vecinos de ese lugar del departamento Monteros que decía; "El pueblo de Tte Berdina está con vos Agustín Lastra, en tu debut en 1°".

Medios nacionales destacaron el partido del jugador monterizo. La agencia Télam dijo que Lastra tapó un cabezazo a Pons, y dos manos a manos que controlo muy bien.

El diario deportivo Olé, lo calificó con 7: "Muy bien de arriba en los centros cruzados. Le tapó el gol a Pons: despejó bien un cabezazo muy difícil. Cortó bien abajo a Cuero en un mano a mano". El sitio de Cadena 3 le puso 8 puntos

En twitter, el juvenil arquero escribió esta mañana: "Una fecha que no me voy a olvida jamás. Llego el día que tanto soñé desde chiquito peleando día a día por este sueño y que se me haga realidad no tiene precio. Gracias a mi flia y amigos por acompañarme siempre. Orgulloso de este grupo este camino recién empieza."