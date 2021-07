Ya tiene fecha de entrega de plásticos la tercera etapa del programa Alimentar

A raíz de la decisión del presidente Alberto Fernández, de ampliar el universo de beneficiarios para la Tarjeta Alimentar, el Ministerio de Desarrollo Social firmó un acuerdo de trabajo junto a la Caja Popular de Ahorros y el Banco Nación.

De cara a lo que será la nueva entrega de los plásticos, previstas para fines de julio, el ministro Gabriel Yedlin, mantuvo un encuentro junto al interventor de la Caja Popular, José Díaz y el gerente comercial zonal del Banco Nación, Rubén Groh. Participó también el secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Francisco Navarro y la directora de Políticas Alimentarias, Carolina Nacher.

Al respecto, Yedlin expresó: “Hemos firmado un convenio para hacer operativa la entrega de la tarjeta. Estamos hablando de una gran política nacional, que por decisión de nuestro presidente, se logró ampliar la cantidad de beneficiarios. Los nuevos grupos vienen percibiendo desde junio los ingresos en sus cuentas y a partir de agosto, lo harán a través de sus nuevas tarjetas”.

“Hay estudios realizados, por la Universidad Católica Argentina (UCA) y otras entidades académicas, que demuestran que se utiliza mejor el dinero con la tarjeta física, gastando específicamente en alimentos, ya sean lácteos, carnes, frutas y verduras.

Esto es también lo que queremos estimular, la alimentación saludable. Son 800 millones de pesos los que llegan todos los meses a la provincia, por lo que también pedimos a los comercios de barrios, que busquen acceder a esta tecnología para favorecer las economías locales”, detalló el ministro.

Por su parte, Navarro compartió: “Destaco el acompañamiento del Banco Nación y la Caja Popular, que nos posibilitan el desarrollo de estas acciones. Tal como nos pide el gobernador Juan Manzur,es un amplio operativo el que realizamos en todos los municipios, para acercar la tarjeta a la gente. Igualmente, destaco la decisión de nuestro presidente, en ampliar la edad de cobertura”. Además, agrego que “debemos entender la importancia de esta estrategia, porque también favorece a las económicas locales, con la compra de alimentos e insumos.

Aquel emprendedor que tenga un posnet, podrá acceder al gran volumen de dinero que ingresa cada mes a través de la tarjeta”. También, Groh manifestó: “A través de un convenio de cooperación, establecimos las pautas para esta nueva entrega. Como entidad bancaria, emitiremos la totalidad de las tarjetas. Son 35.471 tarjetas que serán entregadas a través de la Caja Popular en las distintas sedes que tienen en toda la provincia.

El Banco tiene un rol social y es acompañar siempre al crecimiento y al desarrollo provincial y nacional, y esto es lo que hacemos hoy”. Asimismo, el gerente explicó que “vienen haciendo un trabajo a la par de los comercios para la incorporación de posnets y la tecnología necesaria para percibir en sus negocios la Tarjeta”. Por último, Díaz detalló: “Nuevamente articulando junto a Desarrollo Social en una nueva entrega. Lógicamente, se mejorarán las estrategias y vamos a poner a disposición todos nuestros medios, humanos y tecnológicos. Esto es simplemente, una muestra de que el Estado está presente, la Caja Popular es también el Estado, tal como nos pide nuestro gobernador. Lo primero es lo social y para esto nos ponemos a disposición”.

Los nuevos plásticos comenzaran a entregarse a partir del 26 de julio hasta el 3 de agosto. El cronograma que se publicará en la página web del Ministerio de Desarrollo Social y detallará la sede a la que deberán asistir. Habrá un plazo de entrega y en caso de que la persona no la retire durante ese periodo, el plástico será enviado al Banco Nación. Cabe mencionar que en esta entrega, la tarjeta no tendrá fondos, sino que se acreditarán, el tercer viernes de agosto. Es decir que, a partir de agosto, ya no percibirán los montos en la cuenta, sino que, a partir del 20 de agosto, tendrán acreditado el dinero en el plástico.