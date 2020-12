En el marco de los Actos de Colación 2020 que se realizan de manera presencial en establecimientos educativos de toda la provincia, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, visitó la Escuela Benjamín Zorrilla, ubicada en la comuna de Santa Lucía del departamento Monteros, para acompañar a la familia educativa en las celebraciones y supervisar el cumplimiento del protocolo sanitario en la institución.

Además estuvieron presentes el intendente, Francisco Serra; el comisionado comunal, Roberto Barrera; la secretaria de Gestión Educativa, Isabel Amate Pérez; el subsecretario de Bienestar Educativo, Javier Palacios; la directora del Hospital Santa Lucía, Adriana Escaño; y la supervisora de la zona, Aida Barrionuevo; quienes fueron recibidos por la directora de la escuela, Graciela Issa.

“Estamos acompañando a toda la familia educativa y fundamentalmente a los alumnos y alumnas que hoy terminan su 6º grado. Es un día de emoción, cuesta expresar lo que significa poder homenajear, agradecer y reconocer todo el esfuerzo de las mamás que han estado presentes hoy y han sido tan importantes, de las docentes, la directora, y toda la familia; tanto esfuerzo no ha sido en vano”, manifestó Lichtmajer.

A su vez, recalcó: “El mensaje de hoy también es que la escuela es un lugar donde se aprenden valores y uno de esos valores es cumplir las normas que juntos acordamos para vivir mejor. Un estricto cumplimiento del protocolo también es un mensaje de la escuela a la sociedad en general de que tenemos que poder vivir así: cumpliendo las normas, con orden, pero con mucha emoción”.

A su turno, Serra opinó: “Esto habla muy bien de las autoridades educativas, y de trabajar en forma mancomunada con los establecimientos escolares, con el Ministerio de Educación y con nuestra gobernación. Hay una decisión política, si bien es cierto que es opcional, en lugares como el interior del interior nos han posibilitado que los niños terminen un ciclo y comiencen otro que es muy importante”.

Por su parte, Barrera agregó: “Es un orgullo para el pueblo de Santa Lucía que nos hayan tenido en cuenta para el acto de finalización de clases de los chicos”.

“Trabajo junto a mi vicedirectora y acompañada de todos mis docentes. Debo dar gracias por la presencia de las autoridades que estuvieron acompañándonos. Muy contenta, una mezcla de emociones por volvernos a encontrar después de tanto tiempo. Es hermoso ver a los chicos. La escuela siguió funcionando, los docentes trabajando con el esfuerzo y el compromiso de siempre y llegando a las familias”, comunicó Issa.

“Muy lindo el acto y todo bien organizado, como mamá me siento muy orgullosa por mi hija ya que ella es la cuarta que egresa en esta escuela. Estoy muy emocionada por los chicos que se han recibido, hoy se separan y van a diferentes escuelas”, comentó Mirta Ríos, una de las mamás presentes.

Melanie Ceballos, estudiante egresada de 6º grado, dijo: “Hoy he venido con mi mamá para venir al acto de egreso y avanzar en una nueva etapa”. Seguidamente tomó la palabra Natalia Trujillo, otra estudiante egresada de 6º grado: “Hoy me egreso, me fue súper bien este año a pesar de la cuarentena. Este acto me gusta pero también me da pena porque este es mi último año y es difícil despegarse del lugar donde uno ha estudiado toda su vida. Estoy muy emocionada”.