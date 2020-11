Ayer fue otra jornada de altas temperaturas y mucha humedad, los monterizos buscan un poco de alivio en el pie del cerro, y la reserva provincial Los Sosa es uno de los puntos elegidos.

Sin embargo, las familias monterizas y de otros departamentos no toman ninguna medida de prevención, el río quedó copado, al igual que la banquina a lo largo de la ruta 307. Si bien, ya no están prohibidas las salidas, las autoridades de salud reiteran a la población que las medidas de higiene deben mantenerse y no relajarse ante el contacto masivo.

Los casos de Covid-19 varían a diario, pero los números evidencian que continúa la circulación comunitaria.

Pero la conducta de la población también preocupa por otros motivos en estas fechas: los motociclistas sin cascos, más de dos personas por rodado, y el estado deplorable en el que quedó el río, merenderos y espacios de descanso después de las 9 de la noche: botellas, latas, bolsas, alimentos y pañales.