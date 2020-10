Las condiciones climáticas intensifican la voracidad de las llamas contra las que luchan varias dotaciones de bomberos que, en conjunto con Defensa Civil de la provincia, buscan extinguir el fuego desatado en la zona de las altas cumbres de difícil acceso en el límite de Tucumán y Catamarca.

Marcelo Oyola, miembro de Bomberos Voluntarios de Alberdi, habló este mediodía en radio LV 12, y estimóque hasta el momento serían entre 40 y 50 hectáreas las que se ven afectadas en la zona de Yánima, donde llevan a cabo el trabajo al pie de la montaña debido a la imposibilidad de poder avanzar por estas horas.

“Hasta el momento no es favorable el panorama para el cuerpo de bomberos que está trabajando en la zona ya que no hay pronóstico de lluvia, hay mucho sol y se activan mucho más rápido. Por ahora está controlado porque no hay mucho viento, pero el calor hace que todo lo combustible arda mucho más rápido“, alertó Oyola.

En el lugar están trabajando tres aviones hidrantes, dos privados que se unieron al del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que hacen base operativa en un aeródromo privado de La Cocha, mientras que por tierra al combate lo llevan a cabo 40 brigadistas de dotaciones de la división Bomberos de la Policía, bomberos voluntarios de Alberdi, Tafí del Valle, Concepción, Aguilares, Bella Vista, Alderetes y guardaparques de Los Alisos.

Los incendios en Yánima habrían tenido su inicio entre el “miércoles o jueves de la semana pasada, pero el cuerpo de bomberos de Alberdi hizo contacto visual con los primeros focos, lo que es la cumbre del cerro, el día viernes a las 20.30”, explica el brigadista.