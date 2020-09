Miles de manifestantes salieron a las calles de la capital tucumana ayer para pedir por el esclarecimiento del caso que sacudió a los tucumanos durante el fin de semana.

“No se imaginan lo que es ver a tu madre mirar una foto y que luego rompa en llanto porque ya no tendrá más a su hija. Al Gobierno sólo le pido que les den una explicación a mis padres, no a mí”, señaló Sergio, hermano de Ana Dominé, quien el sábado pasado fue asesinada de un disparo en la cabeza frente a su hijo, durante un asalto ocurrido en avenida Alem y Crisóstomo Álvarez, consigna el diario La Gaceta.

A las 20, los manifestantes se reunieron en esa misma esquina y marcharon hacía plaza Independencia. En ese lugar, muchas personas esperaban la marcha para unirse al reclamo.

“Le pedí disculpas a Alberto Lebbos, porque todos estos años estuve viendo sus marchas y siendo indiferente; me tuvo que pasar a mí para que me involucrara. Hoy les agradezco a las personas que nos acompañan y le pido a los que no pudieron venir que se acerquen, porque sólo juntos entenderán la inseguridad que sufrimos. Vi marchas y no me di cuenta de que a mí también me podía pasar; hoy lo vivo en carne propia, esto no es sólo por Ana Dominé sino por todos los familiares de las víctimas”, expresó Sergio.

“Mis padres murieron en vida con esto; a mi hermana no me la devuelve nadie. Quiero justicia para que no haya otras víctimas como Anita ni otros hermanos que tengan que pasar esto. Se habla de una investigación hermética pero ayer a las 22 en las redes sociales ya circulaba que habría allanamientos”, agregó..

Los familiares de Dominé aseguran que a través de una publicación en redes sociales, los sospechosos ya sabían que les irían a allanar sus domicilios. “Creemos que la Policía avisa a los ladrones cada vez que hay allanamientos; por eso es imposible encontrarlos”, cuestionó Rocío Dominé, sobrina de Ana.

«Una vez más descubrimos que en Tucumán todo está mal, que en la Policía hay una red de conexión con los ladrones, que los fiscales no sirven para nada; a mi primo Nicolás Quesada lo citaron hoy a las 18 y después lo recibieron a las 20, sabiendo que hoy era la marcha”.

Lucas Quesada, el hijo que estuvo junto a su madre el fatídico día, sólo sintetizó: “un sospechoso y cuatro que aún están libres”. Luego, el joven prefirió acompañar en silencio el reclamo. Los hijos de la víctima siguen muy afectados por la pérdida, explicaron sus tíos..

Daniel Dominé agradeció la presencia de los vecinos que los apoyaron: “acá me siento seguro, protegido porque estoy rodeado de mucha gente; no tengo miedo aquí con ustedes. Así tenemos que estar todos los días”.

También pidió audiencia con el fiscal Carlos Sale y con el ministro Claudio Maley. “El tipo al que detuvieron tenía que haber estado preso y no lo está porque pagó una fianza de $ 300.000. Ese es el precio que el Poder Judicial le puso a la vida de mi tía”, concluyó Matías Dominé. (Con información de La Gaceta).