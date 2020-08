Martina Costilla comenzó primer grado este año, ella como miles de niños y niñas de Monteros quedarán marcados como la generación de las clases virtuales. El sistema educativo se reestructura en la propia práctica condicionado por la pandemia.

Aprender mediada por una pantalla con su docente y compañeros, no es fácil para Martina, pero «a ella le gusta hablar, es observadora, está atenta a todo lo que ocurre» comenta a MONTERIZOS Alejandra Lopez, docente de la pequeña en la Escuela José Federico Moreno, quien tuvo que adaptar todo su plan de clase al nuevo contexto.

La docente también aprende al lado de sus estudiantes, «me encuentro tomando una capacitación sobre ‘Herramientas Digitales para Planificar Clases Virtuales’, para poder manejar mejor la cuestión tecnológica, para ayudar a mis pequeños».

Días atrás Martina participó del 1º Conversatorio Virtual para Primer Grado del Nivel Primario, junto con autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, en donde pudo contar cómo se prepara para cada clase virtual, cómo es aprender con la ‘seño’ en la pantalla y la mamá al lado. Toda la estructura institucional del sistema educativo estudia, recaba datos y construye estrategias para saber cómo avanzar bajo cientos de interrogantes, como ser:¿se están generando aprendizajes significativos? ¿se completará el programa? ¿qué solución le dará el sistema educativo a los chicos que no lograron aún conectarse?

Martina no tiene la campana del recreo, no tiene juegos en el patio, pero su entusiasmo no es menor desde casa, espera la hora para conectarse con su maestra y compañeros y ansía que ni ella, ni sus amigos tengan problemas de conexión, sabe de tiempos de espera para poder hablar, y que no siempre pueden ‘asistir’ todos y que el tiempo es acotado.

La nueva rutina requiere de más cambios en el plano didáctico y pedagógico, atravesados por la Tecnología de la Información y la Comunicación, como herramienta innegable para la práctica docente del hoy y como forma de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.