Esta semana los institutos de Enseñanza Superior de Monteros se encuentran en plenas mesas de exámenes especiales virtuales, al igual que los demás institutos del Nivel Superior. Más de 600 estudiantes se anotaron en las mesas.

Ayer le tocó le turno a Leonel Torino, de 24 años, quien rindió Gestión Ambiental (EDI) del Profesorado en Educación Secundaria de Geografía del IES Monteros, la última materia que le quedaba para recibirse. En un contexto histórico particular Leonel se adaptó a las nuevas condiciones sanitarias y defendió sus conocimientos de manera virtual.

Desde su dormitorio, en la ciudad de Famaillá, Leonel se acomodó para iniciar el examen oral. «Me sentí como si estuviera en la mesa presencial para rendir, el examen fue una charla con mi docente» contó el nuevo profesional, quien fue entrevistado por MONTERIZOS.

Leones detalló también cómo realizó los preparativos para poder «asistir» sin inconvenientes al examen. «Me sentía tranquilo porque a la materia la preparé muy bien, de hecho la iba a rendir en marzo y justo fue el anuncio que se suspendía todo por la pandemia en el país. Si bien tuve que esperar hasta ahora, en estos meses seguí estudiando, porque ya no tenía que cursar nada. Ayer por la mañana hice una carga extra de un pack de internet para el celular, así estaba tranquilo que no se cortaría, por lo menos por eso».

Además Leonel, advirtió a sus padres, con quienes vive y otros familiares que estaban en su casa que el examen ya comenzaba, para que no fueran hasta su dormitorio «todos se fueron para adelante, hasta las mascotas, así yo no tuviera distracciones que pudieran ponerme nervioso. También pude ver la plataforma por la que rendiría, porque mi novia me mostró cómo era, entonces vi que no era difícil manejarla, y fue una preocupación menos».

«Fue una experiencia nueva, algo que no me esperaba, que nadie se esperaba, pero estoy feliz porque pude concretar un sueño, el de ser profesor de Geografía» concluye Leonel, quien sin saberlo fue el primero en recibirse como profesor a través de la modalidad virtual del Nivel Superior en la provincia.