La publicidad es el gran recurso persuasivo para el consumo. ¿Sabés porque le prestás atención?, ¿por qué la recordás? Porque la estrategia emotiva te llegó. Las publicidades son el primer discurso en adaptarse a lo nuevo y en su impronta compleja en la que se juegan recursos psicológicos-emotivos, culturales-simbólicos y obvio: capitalistas, tienen como objetivo que comprés y posicionar la marca en tu vida cotidiana.

Pero toda publicidad inicia con una idea, una mirada que capta las intenciones del cliente (empresa) y el público al que se dirige. Todo esto puede resultar complejo, y lo es, pero no para Vicente.

Nombre: Vicente Álamo, edad: 10 años, hobby: dibujar, obligaciones: atender a sus dos perros, aunque algunas veces se enoja con ellos «porque me destrozan mis cosas», actividad: tareas escolares, actividad extra curricular: publicista. ¿Publicista? Así es.

Vicente a sus 10 años, no solo es un creativo publicitario, sino que además vende sus publicidades a los comercios monterizos, investiga alternativas de aplicaciones para mejorar sus recursos, ahorra para renovar sus herramientas y sobre todo es un creativo apasionado, con una imaginación que no se detiene.

Cuando el equipo de MONTERIZOS lo visitó para entrevistarlo, Vicente confesó sentirse un tanto nervioso, sin embargo la cámara se prendió para registrar en video sobre su pasatiempo y dio cuenta de lo locuaz que es entorno al tema: sus creaciones publicitarias y su vasto vocabulario técnico.

Vicente mostró la tablet con la que realiza su actividad, la aplicación que utiliza para diseñar los gráficos, el tiempo que le dedica y que le lleva realizar una publicidad. Es un autodidacta ávido por conocer más, y seguramente eso permite comprender como a sus 10 años se convirtió en creativo publicitario. Pero eso no es todo…

Vicente inicia sus ideas a partir del audio, es decir a su manera aplica aquella vieja, fabulosa y compleja estrategia empleada en la película «Fantasía», el tercer film de Disney estrenada en 1940, en donde a partir de piezas de música clásica se construye una historia. ¿Difícil? …ísimo; el 99% de las producciones audiovisuales producen sus bandas sonoras a partir de las imágenes y no al revés.

Pero este pequeño monterizo sigue mostrando lo sorprendente que es: Sus micro narraciones tienen diálogos y a las voces las hace él mismos, aunque también les pide prestada las voces a su mamá y a su papá. Así nacieron algunos personajes como «Tuerquín» , «son típicos dibujos simples» explica el pequeño ilustrador, mientras dibuja con el dedo en la pantalla de la tablet y prosigue «repetimos el mismo formato intentando que siempre los dibujos sean parecidos»; Vicente muestra en vivo cómo crea cuadro por cuadro las animaciones.

Como buen autodidacta, es un observador perspicaz, que para darle mayor énfasis a sus dibujos, advirtió la importancia de las variantes en la boca para que simule que el personaje habla «me paré frente al espejo y vi como cambiaba la boca según eran vocales o consonantes», Vicente no recurre a machetes para ver cómo era ese procedimiento, a diseñado tantas veces a sus personajes hablando que sabe perfectamente que gesto debe colocar en la boca del dibujo según lo que dice la oración.

El tiempo de la entrevista avanza, Vicente demuestra otra faceta: sus métodos de enseñanzas son tan claros que todos los adultos que lo rodean, le prestan atención con la boca abierta. «Lo veía que pasaba muchas horas dibujando en la tablet, pero pensábamos que solo hacía eso, hasta que nos mostró algunas animaciones, lo hacía con un programa básico, pero siguió investigando hasta que encontró el que mejor se adaptaba a sus nuevos intereses. También nos pidió si podíamos comprarle la aplicación pro, para poder acceder a más herramientas, accedimos porque para nosotros esto es una inversión» expresa sin poder ocultar su orgullo, José Álamo, el papá de Vicente.

Su papá y su mamá, Paula Rocha, fomentan sin dudar el pasatiempo de su hijo, sus infancias lejos estuvieron de ser iguales a la de Vicente, pero no consideran que el mundo de la tecnología sea tiempo perdido, «Vicente crea sus historias solo, algunas veces nos pide ayuda pero para que digamos alguna frase, lo que es el contenido lo inventa él» explica José.

Muchos escritores reconocen que toman una palabra, algo que ven y que eso los inspira para hacer una novela, los compositores dicen que hubo ocasiones en las que de pronto letra y música se presentó en sus mentes de inicio a fin y solo se dedicaron a volcarlo en un papel, guionistas de cine revelaron que vieron una situación cotidiana y eso fue suficiente para construir una historia, pensada en un determinado formato, color y hasta la música que necesitaban. Estos creativos lo que hacen o hicieron fue pensar una idea en un género determinado, con sus superestructuras definidas, Vicente hace eso: sus ideas nacen ya en cuadros animados. El lo explica así:

Su mamá le dice: «Vicente una bulonería te necesita, ellos venden tuercas, tornillos…» «Entonces así en un plín-plúm-plan a mi se me viene toda la historia», «tengo una idea inicial y la conservo en mi cerebro hasta que llego a mi casa». El aprendizaje de Vicente no comenzó en pandemia, sino mucho antes y el lo recuerda así «Siempre he tenido la necesidad acá dentro (se señala el centro del pecho) de que esta compañía, entre muchas comillas», «la inicié el 22 de diciembre de 2019, cuando hice mi primer corto».

Vicente creó un estilo, una marca y una forma de combinar tecnología, dibujos, creatividad y generar ingresos, de hecho: al término de la entrevista MONTERIZOS se transformó en el octavo cliente de Vicente y espera con ansias su nueva publicidad a cargo de Vicente Animations.