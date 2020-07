Ayer se concretó el segundo encuentro en el marco de la implementación de la Ley Micaela en la ciudad de Monteros, destinada al personal de la Municipalidad y del Concejo Deliberante.

En esta oportunidad la capacitación estuvo a cargo de María Laura Ciolli, abogada especialista en Derecho de Familia, justicia constitucional y derechos humanos, funcionaria responsable de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y por Marcela Canelada Lozzia, magister en Historia de los Mundos Indígenas Latinoamericanos y funcionaria también de la misma oficina.

Ambas especialistas abordaron la cuestión de Género desde la perspectiva de su derrotero legal e histórico, contemplando los avances en torno a los derechos de las mujeres. «Es necesario conocer los instrumentos locales, nacionales e internacionales, porque es la única manera que podamos lograr una igualdad real. La igualdad formal ya la tenemos con una legislación robusta, pero a la hora de aplicarlo es como que no sabemos qué hay» indicó Ciolli.

Por su parte, Canelada Lozzia inició su exposición arrojando un dato estremecedor y que buscó incidir en la reflexión de los temas que se abordan en el marco de la ley, «El 80% de las mujeres mueren dentro de sus casas, pero aquí no solo hay que observar el contexto físico, sino también quiénes son las que las matan: parejas, ex parejas, novios, amantes, ex amantes». También recordó las palabra de Dora Barrancos, quien estuvo a cargo de la primera capacitación, «el lugar más peligroso para una mujer y para los niños, a causa del abuso sexual infantil, es el propio hogar», evaluando la situación en contexto de pandemia.

Participación

Si bien el encuentro se realizó en el Salón de las Mujeres Monterizas, en el que estuvo presente el intendente, Francisco Serra, el cuerpo de concejales y otros funcionarios, la mayoría de los empleados del recinto municipal siguieron la charla de manera virtual,a través de YouTube. Desde la plataforma se contó con 389 participantes.

Los concejales aprovecharon la presencia de las capacitadoras para hacer consultas o intervenir, en un diálogo más fluido. Entre ellos tomaron la palabra Juan Marcelo Ruíz, Juan Ruiz Moreno, Eva Guerra, también tomó la palabra Pablo Racedo, director de Asuntos Legales y el intendente Francisco Serra.

Para poder escuchar el material completo se puede ingresar a la Segunda capacitación de la Ley Micaela en Monteros.