El viernes 17 de julio, dentro de seis días, se espera un nuevo decreto nacional respecto a las restricciones por la pandemia de covid-19 en Argentina. A nivel provincia, se aguardará el nuevo instrumento para analizar nuevas flexibilizaciones.

El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, puso el foco en la preocupación para que los tucumanos sean respetuosos de las medidas de prevención de contagios de coronavirus. “Tucumán es una de las provincias que más flexibilizada está, sobre todo porque en densidad población la provincia es similar a la provincia de Buenos Aires. Flexibilizar más es muy arriesgado desde el punto de vista epidemiológico”, expresó la segunda autoridad del Ministerio de Salud provincial, encabezado por Rossana Chahla.

“El desapego de algunas personas por el uso del barbijo preocupa mucho, no es toda la población pero un sector no tiene claro que el comportamiento individual es muy importante para controlar la epidemia, los encuentros sociales que no están habilitados y sin las medidas de bioseguridad ponen en peligro la situación de toda la provincia: todo puede volver atrás por culpa del mal comportamiento de unos pocos”, agregó Medina Ruiz. Explicó que eso ocurrió en otras provincias, en donde personas que no respetaron las medidas en un gimnasio o un “baby shower” cuando no estaba permitido generaron un despegue en la cantidad de contagios.

“Un pequeño grupo de personas que no tengan el comportamiento adecuado, con un asintomático positivo entre ellas, puede generar grandes complicaciones en la provincia, por eso es fundamental que todos cumplamos las recomendaciones. Cuando encontramos a alguien positivo, nos damos cuenta del temor de la persona que no se ha cuidado”, insistió.

