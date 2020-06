A inicios de marzo, antes de que la pandemia toque suelo tucumano, gobernador Juan Manzur había expresado que estaban encaminadas las gestiones para que la Nación reactive la obra pública en Tucumán luego de cuatro años desencuentros con Mauricio Macri. Y ahora, con una situación económica y financiera en agonía debido a los trastornos provocados por el avance de la enfermedad, el mandatario apuesta todas sus fichas a que la obra pública sea el motor que saque a la provincia adelante post covid-19.

“Todos sabemos que durante la gestión pasada no tuvimos la posibilidad de avanzar en las obras públicas. Felizmente esto cambió, y hoy hay mucha expectativa”, expresó ayer Manzur a una treintena de ministros, secretarios y otros funcionarios en un extenso encuentro que se llevó a cabo en Casa de Gobierno “para vehiculizar la obra pública en la provincia”, según recalcó. Fue una suerte de Gabinete ampliado, ya que también participaron representantes de la Legislatura que comanda Osvaldo Jaldo. Además, asistió a la exposición en el Salón Blanco el subsecretario del Plan Norte Grande, Marcelo Caponio.

Durante casi cuatro horas, desde reparticiones como la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), y del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), entre otros, compartieron y analizaron proyectos en marcha, por licitar y a encarar en un futuro cercano. Sin embargo no se conocieron los detalles ni los cuadros de situaciones ya que no se permitió el acceso a la prensa durante las presentaciones.

La titular de la Secretaría de Obras Públicas, Cristina Boscarino, señaló que ya presentaron ante la Nación más de 90 carpetas, algunas de las cuales ya fueron aprobadas. La inversión estimada para poder ejecutar estas obras ronda los $ 30.000 millones. Explicó que se irán ejecutando en la medida que se aprueben los proyectos y se consigan las inversiones provinciales, nacionales o internacionales, según la envergadura de cada uno.

Dejarse ayudar

El gobernador dejó en claro al equipo de trabajo que no quiere trabas ni demoras en lo que respecta a la documentación técnica. “Estamos viendo voluntad y decisión política del Gobierno nacional, que nos quiere ayudar, nos quiere dar una mano, pero también hay que dejarse ayudar. Entre todos veamos qué tenemos, en qué estamos y cómo podemos ir hacía adelante”, señaló.

En la reunión de ayer, Jaldo se ubicó a la derecha del mandatario y fue el encargado de hablar con la prensa al final del encuentro. A su izquierda se sentó el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, y una silla más allá estuvo Tulio Caponio, presidente de la comisión de Obras Públicas de la Cámara.

No hubo otros parlamentarios en la mesa de trabajo ni tampoco representantes del Congreso.



“Ni un convenio”

El vicegobernador puso al Legislativo a disposición para poder concretar los proyectos con la Nación. A su vez, enrostró que la gestión anterior en la Casa Rosada les dio la espalda. “Durante cuánto años no sólo no hicimos una obra, sino que no hemos firmado ni un convenio. Llevamos los primeros meses de Gobierno y vimos un giro de 180° en la relación entre la Provincia y la Nación. Nos hace muy bien a nosotros, pero sobre todo le hace muy bien a todos los tucumanos y tucumanas”, expresó Jaldo.

Boscarino marcó que desde Buenos Aires ya se autorizaron 21 proyectos de Sepapys y la SAT. También que ya se firmó con la Dirección Nacional de Vialidad la gestión de fondos por $380 millones para concluir con la obra vial del acceso a Trancas sobre ruta nacional 9. Además, señaló que la DPV ejecuta con fondos provinciales puentes sobre el arroyo Nueva Esperanza (Tafí Viejo), el río Muerto, el reemplazo del puente de la ruta 323 y el cruce que se desplomó en El Manantial.

Luego de la reunión, Jaldo remarcó que el Estado tendrá un rol muy importante en la reactivación de la economía post pandemia. Además, marcó que en el encuentro de casi cuatro horas se mencionaron obras a realizar en la capital provincia, pero también en los 18 municipios restantes y en las 93 comunas rurales.



Casi 3.000 viviendas

La titular del IPV, Stella Maris Córdoba, indicó que trabajan en planes de ejecución de viviendas y de mejoramientos habitacionales. Reveló que en la brevedad comenzarán con la construcción de viviendas en el Gran San Miguel de Tucumán y otras en el interior. Citó que se edificarán 110 casas en Las Talitas y un idéntico número en San Andrés. Adelantó, además, que una proyección que hicieron desde el organismo es entregar 2.407 viviendas durante 2020, y otras 520 durante el primer semestre de 2021.

La ex legisladora, a su vez, destacó que la Provincia adherirá al programa nacional Argentina Construye. Estas nuevas líneas brindarán créditos para el mejoramiento, ampliación, compra de lotes o de materiales para las viviendas. Está dirigido a sectores populares, y las bases y condiciones se anunciarán en los próximos días.

El titular de la SAT, Augusto Guraiib, señaló que recientemente en Buenos Aires aprobaron 10 de los 44 proyectos que acercaron, y dijo que esperan que esta semana se pueda comenzar con el proceso licitatorio.

“Las obras contemplan el cambio de cañería de agua potable y de cloacas (en la capital), la refuncionalización de la planta de San Felipe, la refuncionalización del centro de distribución Muñecas, que es la planta de agua potable que tenemos. Esto en definitiva va a beneficiar tanto a la producción de agua potable como de tratamiento de líquidos cloacales, porque nosotros tenemos que velar por dos temas: mayor producción de agua, que cuando se lleve a cabo va a generar mayor cantidad de efluentes cloacales y tenemos que tratarlos. Entonces es un todo en cuanto a la distribución y al tratamiento”, expresó.

El legislador Caponio, en tanto, aseguró que desde la Legislatura apoyarán las iniciativas en materia de obra pública. Recordó que en las últimas sesiones se sacaron leyes para expropiar terrenos en Banda de Río Salí y en Burruyacu, para plantas de tratamientos de líquidos cloacales.

Ruta 9

Una obra de $ 380 millones

“Dentro de los pedidos que se presentaron al ministro de Obras Públicas de Nación, a solicitud del gobernador, ya se han firmado algunos convenios en los que estarían incluidos el Sepapys y la SAT, en acuerdos con el Enhosa, por alrededor de $ 2.300 millones”, dijo la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino. También destacó el pacto con Vialidad Nacional para que Vialidad de la Provincia realice la obra del acceso de la Ruta 9, que es una obra que ronda los $ 380 millones. “Y, a través del Ministerio del Interior, en beneficio de comunas e intendencias, hay convenios realizados por $ 1.000 millones”, manifestó.